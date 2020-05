Krensitz: Polizei will Auto stoppen – doch der Fahrer ist verschwunden

Krensitz

Ein Auto ohne Fahrer? Dieses nächtliche Rätsel mussten nun Polizisten in der Hohenrodaer Straße im Krostitzer Ortsteil Krensitz lösen. Dort wollte eine Polizeistreife am frühen Morgen gegen 3.40 Uhr ein Gespann aus einem Transporter und einem Anhänger kontrollieren. Als die Beamten den Funkwagen gewendet hatten, stand das Gespann am rechten Straßenrand – ein Fahrer war jedoch nicht im oder am Auto.

Verdächtiger gefasst

Wie die Polizei am Freitag berichtete, suchten die Beamten dann in den umliegenden Straßen nach dem Fahrer – und tatsächlich entdeckten sie nicht weit entfernt einen 37 Jahre alten Mann, der ihnen bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten bekannt war und auch nicht im Ort wohnte. Wie sich herausstellte, hatte er zudem keine Fahrerlaubnis. Es habe jedoch deutliche Hinweise gegeben, dass er der Fahrer des Gespanns war.

Anzeige

Das Fahrzeug gehört nach Bitterfeld und der Anhänger ist auf eine Firma bei Dessau zugelassen. Wie der 37-Jährige zu diesem Gespann gekommen war, müsse nun im Nachgang ermittelt werden, teilte die Polizei weiter mit.

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ