Krensitz soll Bus-Zentrale in Nordsachsen werden

Der Krostitzer Ortsteil Krensitz bekommt eine zentrale Rolle in den Zukunftsplänen für den Busverkehr im Landkreis Nordsachsen. Dort soll ein neuer Bus-Betriebshof entstehen. Über einen der ersten planerischen Schritte wurde jetzt im Gemeinderat beschlossen. Ausgangspunkt ist die Krostitzer Firma Leupold. Sie ist seit vorigem Jahr im Landkreis-Eigentum und Tochter der ebenfalls landkreiseigenen Omnibus-Verkehrsgesellschaft Heideland (OVH).

Krostitz hat eine gute Lage, um zentrale Aufgaben zu übernehmen. Aber das Leupold-Gelände in der Brauereistraße platzt aus den Nähten, auch weil nicht das gesamte Areal übernommen werden konnte. Deshalb wurde sich auf einem einen Kilometer entfernten Grundstück am Dorfplatz eingemietet, ist ein Büro-Container aufgestellt, werden Busse geparkt. So liegt der Gedanke nahe, neu zu bauen. Der Betrieb mitten im Dorf sei ohnehin problematisch, erklärte OVH-Geschäftsführer Holger Klemens. Die Busse müssen teils rückwärts auf die Straße rangieren.

Es wurden gemeinsam mit dem Bürgermeister einige geeignete Flächen angeschaut. Auch weil die insgesamt 23 Mitarbeiter im Umkreis wohnen, sollte der neue Standort nicht zu weit von Krostitz entfernt liegen. Die Wahl fiel auf die circa zwei Hektar große Feldfläche an der Bundesstraße 2 im benachbarten Ortsteil Krensitz. Hinter dem Bahnübergang in Richtung Bad Düben auf der linken Seite soll der neue Betriebshof für 25 Fahrzeuge und mit einem Gebäude für 15 bis 20 Verwaltungsmitarbeiter entstehen. Die OVH-Zentrale soll nach Krensitz verlagert werden.

Bebauungsplan „Krensitz Nord“

Dafür ist aber erst einmal das nötige Baurecht zu schaffen. Es sollen Verwaltungs- und Sozialgebäude, ein Werkstattgebäude mit zwei Reparaturhallen, diversen Lagern, einer Waschhalle und einer geschlossenen Bus-Abstell-Halle entstehen. Auch eine betriebliche Tankstelle ist vorgesehen. Unter der Bezeichnung „Krensitz Nord“ wurde im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, das nötige Verfahren einzuleiten, den Bebauungsplan zu erstellen. Lärmschutz für die Anwohner, der zum Beispiel durch Platzierung der Gebäude erreicht werden soll, sei da auch Thema, erklärte Klemens.

Koordination der Busverkehre

Die OVH ist beauftragt, ab 2022 für die kommenden zehn Jahre, sämtliche Busverkehre im Landkreis Nordsachsen zu koordinieren. „Wir können die über 80 Buslinien nicht alleine bedienen, also haben wir EU-weit Mitstreiter gesucht“, so Holger Klemens. Beworben hatten sich glücklicherweise die alten Partner. Also werden die Unternehmen Webel aus Delitzsch und Geißler aus Eilenburg weiterhin mit im Netz sein. Doch für die Regieaufgaben sollen die Kapazitäten bei der OVH erweitert werden. Es wird in den kommenden zehn Jahren neue Aufgaben und veränderte Arbeitsplätze geben. Voraussichtlich auch in Krensitz. „Wir werden natürlich mit Diesel starten“, so Klemens. Aber die Veränderungen in Richtung Wasserstoff- oder Elektro-Antrieb bahnen sich schon jetzt an. „Das müssen wir mit auf dem Schirm haben.“

Von Heike Liesaus