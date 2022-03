Krensitzer starten in die Flohmarkt-Saison

Krensitz

Die Krensitzer Flohmarkt-Saison soll am Sonnabend, dem 19. März, wieder starten. Die Initiatorinnen aus Krensitz-Niederossig, die sich aus der Seniorensportgruppe kannten, haben sich vor vier Jahren ein hohes Ziel gesteckt: Sie wollten, dass verwertbare Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden, eine zweite Chance bekommen und nicht auf der Deponie landen. Sie wollten, dass nicht über Nachhaltigkeit philosophiert, sondern dass sie gelebt wird.

Die Erfahrungen haben gezeigt: Das ist ein realisierbares Anliegen, das den Beteiligten noch dazu Spaß macht. Der liegt in der Lust zum Stöbern, Feilschen und Kaufen. Auf der anderen Seite erhalten angebotene Gegenstände in Wohnungen, in Gärten, auf Balkonen tatsächlich ein zweites Leben.

Nun freuen sich die Krensitz-Niederossiger darauf, dass in wenigen Tagen wieder einmal Flohmarkt-Atmosphäre herrscht, dass es ans Handeln und ans Diskutieren geht. Schließlich sind auch die Gespräche über diese und jene Rarität interessant. „Die soziale Komponente sollte nicht unterschätzt werden. Offenbar ist der Krensitzer Flohmarkt inzwischen in das öffentliche Bewusstsein eingedrungen. Denn 35 Verkaufswillige haben sich während der Corona-Pause angemeldet, weil sie mit einem Stand dabei sein möchten“, so Elke Fromm, eine der Organisatorinnen. „Das ist eine super Resonanz, die wir nicht erwartet hätten.“ Es können aber jeweils acht Stände aufgebaut werden, sonst wird es zu eng auf dem Gelände. Deshalb gibt es eine wechselnde Besetzung. Doch der Leitspruch: „Von Antik bis Trödel, von Kitsch und Kunst ist für Jung und Alt, für Mann und Frau bestimmt etwas dabei“ soll dabei jeweils eingehalten werden.

Flohmarkt ist auf dem Hof an der Leipziger Straße 6, direkt an der B 2 nicht allein am 19. März von 10 bis 17 Uhr angesagt, auch die Termine fürs erste Halbjahr sind schon festgelegt: 9. April, 30. April, 21. Mai und 18. Juni.

Von Heike Liesaus