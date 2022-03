Delitzsch

Viele Initiativen, versuchen jetzt auch in Delitzsch und Umgebung Hilfsaktionen für die Menschen aus und in der Ukraine auf die Beine zu stellen.

Der Motorradhandel Naujocksist ein Beispiel: „Wir unterstützen die Spendenaktion von Bikerbrummihilfe, Deutschem Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund“, so die Delitzscher. Es werden Sachspenden für ukrainische Kriegsflüchtlinge gesammelt. Sie sollen bis zum 10. März bei den Abgabestellen sein, um dann in ein Flüchtlingslager in Ostpolen gebracht zu werden. Der Motorradhandel in der Delitzscher Marienstraße ist dabei eine der Annahmestellen. Gebraucht werden unter anderem Winterjacken, Mäntel und Thermokleidung (auch für Erwachsene), Isomatten, Schlafzelte, warme Schlafsäcke und Decken, ebenso Drogerieartikel und Erkältungsmedikamente.

Kleiderkammer ist gut gefüllt

Beim DRK Delitzsch ist die Kleiderkammer in der Eilenburger Straße schon überfüllt. Dafür wird gedankt, aber auch gebeten, erst einmal weitere Spenden zurückzuhalten. „Vorbereitungen seitens Stadt und Landkreis sind angelaufen, Wohnraum, Kleidung, Medikamente und Lebensmittel gesichert zur Verfügung zu stellen“, erklärt Mike Teutschbein im Namen des DRK. Eventuelle konkrete und zielgerichtete Hilfsaktionen in Delitzsch und Umland sollen vorbereitet werden. „Wir bitten um etwas Geduld.“ Das DRK schickte bereits einen Hilfsgütertransport mit Tausenden Feldbetten und Isomatten von Berlin aus ins polnische Lublin, so das DRK-Generalsekretariat. Es soll eine langfristige Versorgungslinie aufgebaut werden.

In Rackwitz melden sich ebenfalls viele Einwohner. „Es gibt natürlich die Anfragen: Wie können wir helfen? Was können wir machen?“, sagt der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Koordiniert werden Anfragen und Angebote der Rackwitzer und Rackwitzerinnen über die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@gemeinde-rackwitz.de. Es soll ein Helfernetzwerk aufgebaut werden, das ankommende Ukrainer und Ukrainerinnen auf ihren ersten Wegen unterstützen soll. Ukrainisch oder russisch sprechende Menschen, die dolmetschen könnten, sind da auch gefragt. Die Gemeinde habe zusätzlich Mittel bereitgestellt, um vier Wohnungen für eine Unterbringung von Geflüchteten vorzubereiten. Auch Anwohnerinnen und Anwohner, die sich vorstellen können, geflüchtete Menschen aus der Ukraine privat aufzunehmen, können sich an die E-Mail-Adresse wenden.

Krostitz sammelt ebenfalls Wohnraumangebote: „Wer Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich bei uns unter der E-Mail-Adresse info@krostitz.com zu melden“, so die Information auf der Website www.krostitz.de. Auch Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) berichtet über viele Anfragen. In Abstimmung mit dem DRK wird aber darum gebeten, zunächst von individuellen Sachspenden abzusehen.

Delitzsch sucht möblierten Wohnraum

Die Stadt Delitzsch sucht kurzfristig weiterhin möblierten Wohnraum, der an info@delitzsch.de gemeldet werden kann. Ehrenamtliche mit Sprachkenntnissen sind ebenfalls unter E-Mail an ukraine@delitzsch.de gefragt. Groß ist auch die Resonanz auf den Aufruf, Isomatten für Notquartiere im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet zu spenden. Sie können im Foyer des Delitzscher Rathauses am Markt noch bis Dienstag abgegeben werden.

Die Fäden laufen vor allem auch beim Landkreis Nordsachsen zusammen. Wer zudem direkt in die Krisengebiete spenden möchten, den verweisen die Gemeinden an die überregionalen Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, den Malteser Hilfsdienst oder die Caritas.

Von Manuel Niemann und Heike Liesaus