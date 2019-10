Kritik am barrierefreien Ausbau von Bushaltestelle in Boyda

ÖPNV - Kritik am barrierefreien Ausbau von Bushaltestelle in Boyda In gut zwei Jahren soll die vollständige Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr erreicht werden. Delitzsch und die umliegenden Gemeinden arbeiten dank Fördermitteln schon fleißig daran und Bushaltestellen werden barrierefrei aus- und umgebaut. Die hohen Kosten sorgen allerdings für Diskussionen.

In Delitzsch wird in Kürze unter anderem die Haltestelle am Konsum in der Eilenburger Straße verbessert. Quelle: Christine Jacob