Wiedemar

„In der Gemeinde Wiedemar gibt es eine große Bürgerunzufriedenheit im Vorfeld der Kommunalwahl“, sagte Wolfgang Schilling am Donnerstag. Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Rabutz thematisierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung zusammen mit mehreren Einwohnern zum einen „die absolut mangelhafte Informationspolitik darüber“, wer zur Kommunalwahl aufgestellt sei und zum anderen, dass „ohne Rücksprache mit den Gemeinderäten die Anzahl der Wahllokale von der Verwaltung auf nur noch vier reduziert“ worden sei, erklärt Schilling.

Zahl der Briefwähler in Wiedemar gestiegen

Nun befürchten die Wiedemarer, dass sich beides auf die Wahlbeteiligung auswirken könnte und zu einer Steigerung der Politikverdrossenheit beiträgt. „Die Einwohner von Lissa müssen ins Wahllokal nach Kyhna“, sagte etwa Gemeinderat André Petersohn, doch dieses sei nicht einmal barrierefrei. Für die vornehmlich älteren Bürger also ohne Unterstützung kaum zu bewerkstelligen.

Der Gasthof „Zur Kugel" an der Leipziger Straße in Zwochau: Hier wird am 20. Mai das Wahlforum für die Gemeinde Wiedemar abgehalten. Quelle: Mathias Schönknecht

Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) begründete die Reduzierung der Wahllokale von vormals zehn zur Bundestagswahl 2017 auf nunmehr vier mit der gestiegenen Anzahl von Briefwählern. Dies habe die Kommunalaufsicht der Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Ausreichend viele Wahlhelfer zu finden, sei dagegen nicht ausschlaggebend gewesen, so Möller.

Wahlforum soll am 20. Mai in Zwochau stattfinden

Ein weiteres Thema sei bei der letzten Kino-Veranstaltung in Rabutz aufgekommen, sagte Schilling. Ein Bürger habe ihm gesagt: „Ich weiß nicht, wen ich wählen soll, weil ich die Leute nicht kenne“. Auf Initiative Schillings einigten sich die zur Wahl antretenden Fraktionen auf eine zentrale „überparteiliche“ Veranstaltung am 20. Mai. Im Gasthof „Zur Kugel“ an der Leipziger Straße 27 in Zwochau wollen sich alle Parteien ab 19.30 Uhr vor- und den Fragen der Bürger stellen. Wolfgang Schilling wird den Abend moderieren.

Von Mathias Schönknecht