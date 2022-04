Krostitz

Der Krostitzer Leine-Park ist jetzt um zwölf Vogel-Wohnungen reicher. An verschwiegenen Orten im Geäst wurden die neuen Quartiere angebracht. Auch vier Fledermauskästen sind noch bestellt. Die Urkrostitzer Brauerei hat die Anschaffung spendiert. Aber es soll noch weitergehen.

Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) und Brauerei-Geschäftsführer Wolfgang Welter begutachteten die Vogelwohnungen noch einmal, bevor sie an ruhigen Orten im Park verteilt angebracht wurden. Kläring hatte sie selbst bestellt. Größere und kleinere Vögel sollten etwas geboten bekommen. Fachbegriffe wie „Höhlenbrüter“ und „Halbhöhlenbrüter“ für die Zielgruppe und Holzbeton fürs Baumaterial schwirrten da durch die Luft. Holzbeton wurde gewählt, weil der Stoff aus Sägespänen und Zement haltbarer und dennoch atmungsaktiv ist. Aus Brettern gezimmerte Häuschen verrotten schneller. Und während Höhlenbrüter wie Meisen, Stare oder Haus- und Gartenrotschwanz ein rundum abgeschlossenes Quartier mit rundem Ausgangs-Loch in der Wand bevorzugen, mögen Halbhöhlenbrüter wie Rotkehlchen, Zaunkönig, Amsel etwas mehr Luftigkeit.

Das Geld für die Nisthilfen kommt von der Aktion „Wahre Helden packen’s an“, mit der die Brauerei Krostitz grüne Projekte unterstützt. In Leipzig wird eine Pergola im Apothekergarten, der zum Botanischen Garten Leipzig gehört, restauriert und im Wildpark die verwitterte Beschilderung ersetzt. Die Urkrostitzer Heimatgemeinde soll etwas abbekommen.

Streuobstwiese wird aufgeforstet

Die Nistkästen sind nicht alles. Im Herbst soll es weitergehen. Eine alte Streuobstwiese, die sich neben dem Gelände des Logistikunternehmens Hellmann am Südrand von Krostitz befindet, soll mit jungen Bäumen wieder aufgeforstet werden. „Wir wollen sie für kommende Generationen erhalten“, so Oliver Kläring. Die Brauerei arbeitet mit dem Naturschutzbund Sachsen auch bei weiteren Baumpflanzungen in der Leipziger Region zusammen. In der Gemeinde Krostitz gab es gerade dieser Tage weiteren Baum- und Strauchzuwachs: Entlang der Straße zwischen Mutschlena und Kupsal kamen im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen Hunderte Setzlinge in die Erde.

Von Heike Liesaus