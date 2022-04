Krostitz: Die Gruppe Karussell tritt in der Kirche auf

Krostitz/Weltewitz

Der Vorverkauf für das am Sonntag, dem 12. Juni, um 19 Uhr in der Laurentius-Kirche in Krostitz geplante Konzert mit der Gruppe Karussell hat begonnen. Die Karten, die im Vorverkauf 26 Euro kosten, werden dienstags von 12 bis 17 Uhr im Pfarramt Weltewitz, Lindenplatz 3, und donnerstags von 12 bis 17 Uhr im Pfarramt in Krostitz in der Schulstraße 2 verkauft. Eventuelle Restkarten werden an der Abendkasse für 29 Euro verkauft.

Gründer war Wolf Rüdiger Raschke

Karussell wurde von Wolf Rüdiger Raschke 1976 gegründet. Das Lebensgefühl der Siebziger mit bunten Ornamenttapeten, Parka, Hot Pants und Plateauschuhen vermittelt die Band mit Leipziger Wurzeln noch heute. Hits wie „Autostopp“, „Ehrlich will ich bleiben“, „Wie ein Fischlein unterm Eis“, „Als ich fortging“ und „Oben sein“ zeichnen sich durch musikalische und textliche Tiefgründigkeit aus und machen Karussell zu einer Band der Generationen.

Seit 2007 gelingt es dem Sohn des Bandgründers Joe Raschke insbesondere gemeinsam mit dem Frontmann der ersten Stunde Reinhard „Oschek“ Huth neben der Produktion eigener Songs, die alten Hits in die neue Zeit zu transportieren. Die Texte sind hochaktuell, und die insgesamt fünf Musiker überzeugt: Die Herzen sind wieder offen für Karussell.

Von lvz