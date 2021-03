Krostitz: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Krostitz

Bei einem Unfall an der B 2 in Krostitz wurde am Mittwochabend ein 27 Jahre alter Fußgänger verletzt. Ein 24-jähriger Hyundai-Fahrer wollte gegen 22 Uhr von der Parkstraße nach links auf die Bundesstraße auffahren. Dabei habe er wahrscheinlich den Fußgänger nicht beachtet, berichtete die Polizei. Der Mann sei gemeinsam mit einem Begleiter an der Einmündung über den Fuß- und Radweg, von links kommend, gelaufen. Beide Männer trugen gelbe Schutzwesten mit Reflexionsstreifen.

Polizei ermittelt

Der Autofahrer erfasste den 27-Jährigen, der mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Gegen den 24-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

