Auch wenn die Filialschließungen der Volksbank Delitzsch kaum mehr umzukehren sind, hätten sich die betroffenen Gemeinden zumindest mehr Zeit gewünscht, um Nachfolgeregelungen auf den Weg zu bringen. Seit der Ankündigung zu Beginn des Dezembers 2020 bis zur tatsächlichen Schließung zum Jahreswechsel war das nicht möglich. Auch zwei Monate danach bleibt in Löbnitz, Krostitz und Wiedemar vieles ungewiss.

Lösungsfindung ist gerade erst angelaufen

Die Gemeinde Wiedemar steht aktuell in Gesprächen mit verschiedenen Interessenten für die ehemalige Filiale an der Baltzerstraße im Ortsteil Zwochau. „Es sind wirklich gute Ideen darunter“, sagt Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Der Prozess für eine Nachnutzung befinde sich jedoch noch ganz am Anfang, sodass noch keine konkreten Pläne vorliegen.

Fest steht: Das Gebäude steht im Eigentum der Volksbank Delitzsch, das Grundstück gehört aber der Gemeinde. Auch dafür muss in den kommenden Wochen eine Lösung gefunden werden. „Ich würde mir ein Entgegenkommen der Volksbank wünschen“, erklärt der Bürgermeister. Ein Modellprojekt, das vorsieht, dass das Objekt an verschiedenen Tagen von verschiedenen Geldinstituten genutzt wird, sei derzeit von den Banken nicht favorisiert, sagt Ganzer.

Löbnitz: Was ist aus dem anonymen Geldgeber geworden?

Die Gemeinde Krostitz sieht den Volksbank-Standort auch weiterhin als wichtigen Bestandteil einer guten Infrastruktur. Das Niveau soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) steht deshalb sowohl mit dem Vorstandsvorsitzenden als auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden seit vorigem Jahr im Austausch. Es wurden Vorschläge unterbreitet, um wenigstens einen Automatenstandort im Ort zu erhalten.

„Der avisierte begüterte Einwohner von Löbnitz hat sich nicht bei uns gemeldet. Zu Ihren weiteren Fragen können wir uns aus Gründen des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) nicht äußern“, antwortet Vorstand Lars Plotzki via Mail auf LVZ-Anfrage. Jenen Unbekannten hatte der Löbnitzer SPD-Gemeinderat Heiko Wittig ins Spiel gebracht. Ein Mäzen soll sich bereit erklärt haben, die finanziellen Voraussetzungen für einen SB-Standort zu stellen.

Zu den nicht beantworteten Fragen gehören unter anderem die, ob es bereits Kontokündigungen aufgrund der Schließungen gibt und welche Nachnutzung sich die Volksbank für die Gebäude vorstellen kann.

