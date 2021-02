Krostitz: Modernisierung im Computerkabinett, Lieferprobleme bei Laptops

Krostitz

Auch wenn es derzeit für den Präsenzunterricht viele Hürden gibt, in Krostitz soll er besser werden: In der Oberschule „am Leinepark“ wurden jetzt gleich mehrere Ausstattungs-Projekte gestemmt. „Wir haben die Technik in den beiden Computerkabinetten vollkommen modernisiert“, berichtet Bürgermeister Oliver Kläring (CDU). Computer wurden ausgetauscht, ein neuer Server aufgestellt, neue Programme installiert. Die Gemeinde investiert als Schulträger 24 000 Euro in die Hard- und 6000 Euro in die Software. Außerdem wurde der Auftrag für eine Untersuchung ausgelöst, wie das WLAN im Schulgebäude eingerichtet werden kann.

Schulleiterin Katrin Dudek freut sich: „Damit wird der lehrplangerechte Informatikunterricht ermöglicht.“ Zuletzt dauerte es viel zu lange, bis jeweils alle im System waren.

Lieferschwierigkeiten bei Laptops

Für die Ausstattung von Schülern im Homeoffice gibt das allerdings noch keine Effekte. Mit Hilfe des erweiterten Digitalpakts will die Gemeinde zwei Sätze á 16 Geräte und für die Grundschule einmal 16 Geräte anschaffen. Dazu gehört jeweils ein Koffer, mit dem die Laptops aufgeladen und mit dem außerdem ein mobiles WLAN aufgebaut werden kann. Die Gemeinde hatte die Bestellung vor einem Vierteljahr, kurz nach Freigabe der Mittel, ausgelöst. Doch es gibt Lieferschwierigkeiten. „Offenbar haben bei dem Angebot sehr viele Schulträger zugeschlagen.“ Noch sei kein Termin zugesagt, zu dem die Pakete eintreffen sollen.

Aber es wird nicht allein auf digitales Lernen gesetzt: An der Oberschule wurden außerdem die Voraussetzungen für ein grünes Klassenzimmer geschaffen. Eine Pflasterfläche ist dafür angelegt worden, auf dem bereits vorhandene Holzhäuschen aufgestellt werden. Außerdem sind im Chemiekabinett die 23 Jahre alten Tische erneuert, ist neuer Fußboden verlegt.

Von Heike Liesaus