Krostitz

Unbekannte Täter haben mehrere Pkw- und Lkw-Reifen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages aus einer Lagerhalle in Krostitz gestohlen. Die Einbrecher brachen zunächst ein Vorhängeschloss auf, um sich Zutritt zu dem Firmengelände zu verschaffen, berichtete die Polizei. Danach brachen sie eine Hintertür auf, um in die Lagerhalle zu gelangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Entdeckt wurde die Tat am frühen Montagmorgen.

Von LVZ