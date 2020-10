Krostitz

Wurst, Eier, Kartoffeln aus regionaler Produktion an der Tankstelle. Wie geht das zusammen? Die junge Landwirtin Maria Köhler aus dem Krostitzer Ortsteil Kupsal probiert auf diese Weise, die Produkte ihres kleinen Betriebs näher an den Verbraucher zu bringen. Sie hat einen Regiomaten an der Tankstelle an der B 2 aufgestellt.

Neuzugang vorm Eingang

Da steht er nun gleich neben der Grillkohle und den Blumen vorm Eingang der Tankstelle im Bierdorf. Der regional-landwirtschaftliche Inhalt des Neuzugangs wird vielleicht nicht jedem auffallen, auch wenn die äußere Hülle in Himmelblau und Frühlingsgrün lockt. Der potenzielle Käufer muss ein wenig näher kommen, um hinter der Glasscheibe die Eierkartons, in Papiertüten abgepackte Kartoffeln oder Knackwurstringe, Wurstkonserven, Honig zu entdecken. Die Bedienung funktioniert nach der aufgedruckten Anleitung problemlos: Geld in Scheinen bis 20 Euro oder Münzen eingeben. Das gewünschte Produkt auswählen. Dann gibt’s ein wenig Bewegung hinter der Scheibe und am Ende findet sich das Gewünschte in dem einen und das Wechselgeld im anderen Ausgabeschacht. Jedes Produkt muss einzeln angewählt werden. Alles ist natürlich so gestaltet, dass selbst die Eier unbeschadet in den Händen ihrer Erwählerin landen.

Weihnachtliches Gefühl

Der Selbstversuch beschert ein weihnachtliches Gefühl. Als hätte die Modelleisenbahn Wurst und Honig gebracht. Technik, die begeistert. Maria Köhler, gelernte Landwirtin und Landbautechnikerin, kennt derlei Emotionen von ihren Bekannten, registriert sie aber mit gewissem Erstaunen. Denn in vielen anderen Regionen gehören diese Automaten als Lösung fürs Problem der beschränkten Öffnungsmöglichkeiten von Hofläden und deren Erreichbarkeit schon längst zum Alltag.

Regionale Produkte

Die 32-Jährige betreibt ihren 30-Hektar-Betrieb „Landwirtschaft aus Leidenschaft“ seit 2016 im Nebenerwerb und seit 2018 voll. Die Schweine leben bei ihr artgerecht mit viel Aufenthalt im Freien und Platz. „Die Produkte sind nicht bio, aber regional“, stellt sie fest. Heißt: Wer will, kann selbst sehen, was bei ihr wie wächst, aber ein teures Zertifikat leistet sie sich nicht. Wenn ein Schwein geschlachtet wird, informiert sie den Interessentenkreis fürs Fleisch bisher über einen Whatsapp-Verteiler. Wer einen Zentner Kartoffeln will, ruft direkt bei ihr an. Die Wurst aus dem Schweinefleisch macht ein Fleischer bei Torgau. Die Eier kommen natürlich von „glücklichen Hühnern“, die in Hühnermobilen wohnen und im Grünen picken können. Wenn Maria Köhler Produkte von befreundeten Herstellern in ihren Regiomaten aufnimmt, wie den Honig, ist ihr wichtig, dass „er so hergestellt wird, wie ich es machen würde“.

Milch- und Eier-Automaten in Brodau: Erich Beitinger (links) und Oliver und Caroline Kahlo bieten ihre Produkte an einem Standort nahe der B 184 an. Quelle: Wolfgang Sens

Weitere Automaten für Milch und Eier

Die Idee, derartige Automaten an der Tankstelle zu platzieren, mag im Umfeld neu sein, aber Selbstbedienung statt Hofladen gibt es bereits seit einigen Jahren: So steht in Brodau der Milchautomat des Landguts, der täglich mit frischer Milch befüllt wird, die zwar gekühlt, aber weder homogenisiert noch pasteurisiert ist.

Die Rackwitzer Landei GbR verkauft am selben Standort die Eier ihrer auf 10 Hektar Land lebenden Hennen über einen Automaten. Mit Erfolg. „Wir haben nun auch Nachfrage nach weiteren Automatenstandorten“, erklärt Oliver Kahlo von der Landei GbR. Die Rackwitzer haben ihren Hühnerbestand seit September von 325 auf 625 erweitert.

Milch in Flaschen und gegen Kasse des Vertrauens gibt es wiederum auch in Hohenossig bei Tessa-Jeresey-Milch. Einen Milchautomaten betreibt ebenfalls die Agrargenossenschaft Hohenroda.

Von Heike Liesaus