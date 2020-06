Krostitz

Investitionen in Höhe von 2,1 Millionen Euro weist der Haushaltsplan-Entwurf der Gemeinde Krostitz in diesem Jahr aus. Doch für einige Posten müssen Fördermittel dazukommen. Für deren Beantragung sind jeweils die Eigenanteile bereitzuhalten. Wenn die Unterstützung dann nicht bestätigt wird, ist auch das Projekt nicht in diesem Jahr zu realisieren. Das gilt zum Bespiel für die Sanierung des Sportzentrums, des Kurt-Fuchs-Stadions. Dafür stehen allein für 2020 Ausgaben in Höhe von 330 000 Euro im Plan-Entwurf. Ein weiterer der größten Posten ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Hohenossig. Für die 412 000 Euro im Etat stehen. Diese Umsetzung ist aber außer Frage, der Umbau des Nebengebäudes läuft bereits. Er soll im September fertig sein.

Gerätehaus und Straßenbau

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kletzen, den drei Ortsfeuerwehren gemeinsam nutzen werden, sind in diesem Jahr 565 000 Euro und im kommenden Jahr noch einmal 1,7 Millionen Euro eingeplant.

Anzeige

Ausrüstung für Schulen

Teure Straßenbauprojekte, aber auch kleinere Posten wie Technik und Möbel für die Schulen, Ausstattung für die Mehrzweckhalle, stehen unter anderem auf der Agenda. Über den Digitalpakt Schulen kann Ausrüstung im Wert von insgesamt 222 000 Euro beschafft werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Ohne Eröffnungsbilanz

Der Krostitzer Etat für 2020 ist immer noch ein Entwurf. Denn eine wichtige Voraussetzung für die Genehmigung fehlt: Die Eröffnungsbilanz, die bei der Umstellung auf die sogenannte doppische Buchführung nachzuweisen war. Die Kommunen arbeiten daran seit mehreren Jahren. Die Aufsichtsbehörde im Landratsamt hat nun die Auflage erteilt, dass die Krostitzer Bilanz nun stehen muss, bevor es die Genehmigung für den Haushalt 2020 gibt, informierte Kämmerer Jens Oesinghaus in der Ratssitzung. Diese Bilanz stellt die Vermögenswerte der Gemeinde zusammen. An der endgültigen Vollendung dieses Zahlenwerks wird nun mit Priorität gearbeitet.

Von Heike Liesaus