Krostitz

Schuldenstand bei Null, Investitionen in die Feuerwehr, in Sportstätten sind geplant, aber das vergangene Jahr war auch von Corona-Beschränkungen geprägt. Der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring (38, CDU) spricht in der LVZ über die aktuelle Lage der 4000-Einwohner-Gemeinde.

Die Gemeinde Krostitz ist jetzt gänzlich schuldenfrei. Eine Position, die nicht viele Kommunen teilen können. Sind für die Gemeinde deshalb größere Sprünge möglich?

Anzeige

Natürlich ist es von Vorteil, im Haushalt keine Gelder für Tilgungen etwaiger Kredite vorhalten zu müssen. Dennoch lässt auch dies keine Ausgaben über Gebühr zu.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Würde Krostitz für einen Grundschulneubau Kredite aufnehmen?

Wir planen unseren Haushalt ausgeglichen, sodass wir mittelfristig an der „schwarzen Null“ festhalten. Investitionen in Größenordnungen wie ein Grundschulneubau würden trotz eventueller Fördermittel nicht ohne Neuverschuldung einhergehen. Der Neubau inklusive Hortanlage würde nicht allein die Bedingungen für unsere Grundschüler verbessern. Er würde eine Entspannung der Betreuungssituation bis hin zu den Kinderkrippenplätzen nach sich ziehen. Das betrachten wir allerdings nur als längerfristig umsetzbar. Die bereitgestellten Fördermittel für den Schulhausbau sind derzeit vielfach überzeichnet.

Kommt Krostitz seit der Erweiterung in Hohenossig nicht mit den Kita-Kapazitäten aus?

Die Erweiterung um circa 20 Betreuungsplätze bringt nur kurzfristige Entspannung. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Kapazitäten im Verlauf des Jahres wieder ausgeschöpft sind und nicht allen Eltern zum Wunschtermin ein Platz angeboten werden kann. Wie arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung einiger Ideen, die Entlastung bringen könnten.

Die Schließungen der Volksbank-Filialen im Delitzscher Umland traf auch Krostitz. Wie sehen sie generell die Entwicklung der Infrastruktur im Ort?

Krostitz steht infrastrukturell gut da. Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, Friseur- sowie Kosmetikgeschäfte, Physiotherapien, Grund- und Oberschule als auch unsere Kindertagesstätten sollen hier nur stellvertretend angeführt werden. Dieses Niveau möchten wir erhalten sowie weiter ausbauen. Auch deswegen bin ich bereits seit letztem Jahr sowohl mit dem Vorstandsvorsitzenden als auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Volksbank Delitzsch im Gespräch. Wir haben Optionen aufgezeigt, wie wenigstens die Automatenstation erhalten werden könnte.

Ihr Amtskollege in Schönwölkau, Volker Tiefensee, erklärte kürzlich im Interview, er denke, dass „die Eingemeindung nach Krostitz im Zusammenhang in die Stadt Leipzig irgendwann in den zwanziger Jahren erfolgen wird, um die Kommunen in der EU zu stärken“. Wie sehen Sie das?

Davon habe ich noch nichts gehört. Ich denke, dass die kommunale Selbstverwaltung ein hohes Gut sowie ein existenzieller Vorteil für die ländliche Bevölkerung ist, da vor Ort die Nöte sowie Bedürfnisse der Bürger am besten erfasst werden können sowie darauf reagiert werden kann. Einer Zentralisierung der Entscheidungsebenen in die Stadt Leipzig stehe ich kritisch gegenüber.

Lesen Sie auch

Volksbank: Unterschriften gegen Schließung rings um Delitzsch

Oliver Kläring tritt Dienst an der Spitze der Gemeinde Krostitz an

Mann aus Krostitz mit Coronavirus infiziert – erster Fall in Nordsachsen

Vor knapp einem Jahr wurde in Krostitz der erste Corona-Fall Nordsachsens registriert. Welche Spuren hat die Corona-Zeit in der Gemeinde hinterlassen?

Man verspürt eine „Coronamüdigkeit“. Die Belastung über so viele Monate mit all den Einschränkungen, dem Verzicht, den ständig neuen Herausforderungen und damit einhergehenden Problemen zehrt in nachvollziehbarer Weise stark an den Menschen. Ich hoffe, dass wir im Spätsommer eine deutliche Entspannung der Gesamtlage verzeichnen können und dass bis dahin, möglichst zeitnah, Lockerungen der Einschränkungen möglich sind.

Es ist nun schon reichlich ein Jahr her, seitdem Sie die Amtsgeschäfte als Krostitzer Bürgermeister übernahmen. Gab es Momente, in denen Sie die Entscheidung zu kandidieren gerade mit Blick auf die Corona-Krise gern rückgängig gemacht hätten?

Nein. Sicher habe ich mir nicht gewünscht, meine Amtszeit direkt mit einer Krise solchen Ausmaßes inklusive aller daraus entstehenden Herausforderungen zu beginnen. Aber der Zusammenhalt und das gemeinsame Ziel diese Krise zu bewältigen, haben mich in meiner Entscheidung, mich dieser Verantwortung zu stellen, eher bestärkt.

Von Heike Liesaus