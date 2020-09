Krostitz rechnet mit Mindereinnahmen und Schuldenfreiheit

Krostitz

Die Gemeinde Krostitz rechnet fürs laufende Haushaltsjahr mit einem erheblichen Minus bei den Zuflüssen in die Gemeindekasse. Auf etwa 800 000 Euro werden die Mindereinnahmen geschätzt. Dabei schlagen vor allem die Gewerbesteuern zu Buche. Aber auch Elterngeldbeiträge, die nicht gezahlt werden mussten, führen zu Mindereinnahmen.

Steuereinnahmen um ein Drittel reduziert

Anfang des Jahres wurden noch Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro erwartet. Wegen der Corona-Pandemie waren nicht allein Vorauszahlungen ausgesetzt, sondern die Gemeinde musste auch Steuern zurückzahlen. Insgesamt plant die Krostitzer Verwaltung jetzt nur noch mit Einnahmen in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer.

Ausgleichszahlungen werden erwartet

Allerdings habe der Freistaat Sachsen mit dem Gesetz zur Unterstützung der Kommunen zur Bewältigung der Pandemie bereits Ausgleichsmittel in Aussicht gestellt. Krostitz rechnet damit, circa 690 000 Euro zu erhalten. Da in mehreren Tranchen ausgezahlt wird, ist die Summe nicht vollständig im Haushaltsplan 2020, der Mitte des Monats beschlossen wurde, enthalten. Auch sind Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge bisher nicht im Zahlenwerk verankert. Das gilt ebenso für den Ausgleich für höhere Ausgaben mit Pandemiebezug. So könnten die Gemeinden zum Beispiel noch seitens des Freistaates bei Mehrausgaben für Desinfektionsmittel an Schulen gestützt werden.

Weitere Wegbrüche prognostiziert

Die diesjährigen Mindereinnahmen seien vorsichtig angesetzt. Aber im kommenden Jahr wird in Krostitz mit weiteren Wegbrüchen gerechnet. Ob der Schutzschirm des Landes dann weitere Verluste ausgleicht, bleibe abzuwarten.

In Sachen Schuldenstand stehen die Krostitzer glänzend da. Lag er zu Beginn des Jahres bei 28,55 Euro pro Einwohner, wird der voraussichtlich am 31. Dezember auf 0 abgesunken sein. Die Zahl der Einwohner hat die 4000er-Marke überschritten. Krostitz hat 4063 Einwohner. 2019 waren es 3996.

Von Heike Liesaus