Krostitz sagt zum Weihnachtsmarkt ja, zur Seniorenfeier nein

Krostitz

Wie alle Gemeinden der Region stellt sich Krostitz auf die erneut verschärfte Corona-Lage ein:

Eine Impfaktion läuft noch am heutigen Sonnabend von 9 bis 17 Uhr am Rathaus. In den ersten beiden Tagen wurde das Angebot bereits sehr gut angenommen.

Die Seniorenweihnachtsfeier, die in der Mehrzweckhalle geplant war, fällt aus. Bis vorige Woche standen die Signale noch gut für die Durchführung, so Bürgermeister Oliver Kläring (CDU). Das Programm mit der Kita war organisiert, das Essen bestellt. Mit 2-G-Regel wäre die Feier möglich gewesen. Da aufgrund der steigenden Inzidenz-Zahlen bei Veranstaltungen in Innenräumen Abstand und Maske gefordert sind, wird es zu ungemütlich. Die Feier muss im zweiten Jahr abgesagt werden.

Das Weihnachtsmärktchen am Freitag, dem 17. Dezember, ist immer noch im Plan. Es hatte vor zwei Jahren in neuer Form Premiere und soll nun nach der Unterbrechung im vorigen Jahr auf den Außenbereich an der Mehrzweckhalle umziehen. Ein kleines Programm und Stände seien in der aktuellen Lage möglich. Nun hängt alles vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Vermietungen der Bürgerhäuser in den Ortsteilen für private Feiern sind ausgesetzt. Die Kontrollen in diesen Räumen seien nicht umzusetzen.

Die Gemeindeverwaltung ist ab Montag erneut ge- aber nicht verschlossen. Sie ist nur noch mit Terminvereinbarung (Telefon 034295 75011) zugänglich. Denn der Wartebereich im Bürgerbüro ist zu klein. Es soll auch niemand draußen warten.

Von Heike Liesaus