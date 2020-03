Krostitz soll zweite Tankstelle und neues Restaurant bekommen

Krostitz

Was wird aus der „Grünen Tanne“ in Krostitz? Die einstige Gaststätte firmierte zuletzt als Spielhalle. So ziemlich jeder Autofahrer, der über die Bundesstraße 2 durch Krostitz fährt, hat sie im Blick. In den vergangenen Jahrzehnten gab es manchmal Höhen. Aber so richtig schön war der Anblick meist nicht. Auch wenn tatsächlich eine grüne Tanne an der Ecke wächst.

Tankstelle und Gastronomie

An die lange Tradition als Gaststätte und als Station für Reisende soll angeknüpft werden. Das Gebäude soll saniert und das Gelände ringsum neu gestaltet werden, teilt der Eigentümer Matthias Riedel, Inhaber der Firma Baukonzept Schönwölkau, mit. „In den nächsten Monaten wird auf dem Freigelände neben dem Hauptgebäude eine Selbstbediendungs-Tankstelle eröffnen. Für das Hauptgebäude, in welchem wieder eine gehobene Gastronomie entstehen soll, wird momentan noch ein Pächter gesucht.“

Lange Tradition

„Wussten Sie, dass die „Grüne Tanne“ eines der ältesten Gasthäuser der Region war? Die traditionelle Gastlichkeit wurde hier über viele, viele Jahrzehnte zelebriert. So wurde das Gasthaus beispielsweise im Jahr 1961 ’Erste Landesspeisegaststätte des Kreises Delitzsch’“, hat Cornelia Ludewig herausgefunden, die für Baukonzept in Schönwölkau, die Öffentlichkeitsarbeit besorgt. Eine Postkarte, deren Abbild im Internet zu finden ist, zeigt unter Motiven aus „Hohenleina Crostitz“ aus dem Jahr 1912 auch den „ Gasthof zur grünen Tanne“ in Nachbarschaft zur Krostitzer Malzfabrik.

MS Baukonzept Schönwölkau hat in den vergangenen Jahren unter anderem das Wohngebiet „Am Sportplatz“ in Krensitz, das Baugebiet am Bad Dübener „Louise-Hauffe-Ring“, wo einst ein Möbelhaus stand, und auch das einstige Eilenburger Umspannwerk zum Wohnhaus entwickelt.

Griechisches Restaurant und Spielhalle

Die „Tanne“ hatte in den vergangenen Jahrzehnten schon mehrere Umgestaltungen erlebt. Zwischenzeitlich war hier ein griechisches Restaurant eingezogen, war auch die Fassade im blau-weiß mit rustikalen Fenstersimsen gestaltet. Als die Spielhalle im Casino-Stil einzog, bekam der Putz die orange-weiße Farbe. Die ist jetzt schon ein bisschen verblichen. Die Leuchtschrift im vorderen Bereich ist ebenfalls schon demontiert. Ohnehin hat die Spielhalle nun aufgrund der Corona-Krise geschlossen, ebenso der Trucker-Imbiss im Holz-Pavillon, der nebenan steht.

Italiener würde passen

„Ein italienisches Restaurant mit Pizzaverkauf außer Haus und italienischer Eiscreme wäre gut vorstellbar. Das Gebäude soll umfassend saniert werden. Der angehende Pächter kann bei Renovierung und Umbau seine Vorstellungen einfließen lassen“, so die Idee des Eigentümers. „Das Restaurant soll hell und freundlich werden. Wir brauchen größere Fenster für viel Licht sowie einen Außenbereich im Freien, den die Gäste an warmen Tagen genießen können. Es soll wieder ein Schmuckstück für die Gemeinde Krostitz entstehen.“ Aber auch der angrenzende Holzpavillon könne genutzt werden. Die Bauarbeiten sollen zügig vorangehen. Noch ist aber kein Betreiber für die Gastronomie gefunden. Interessenten seien nach wie vor aufgerufen, sich so schnell wie möglich melden.

Von Heike Liesaus