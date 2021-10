Krostitz trauert um ehemaligen Bürgermeister Wolfgang Frauendorf

Krostitz

Traurige Nachricht aus der Gemeinde Krostitz: Wolfgang Frauendorf ist verstorben. Der ehemalige Bürgermeister hat die Geschicke der Gemeinde fast 30 Jahre lang gelenkt, war über die Zeit im Dienst geblieben. Er hatte sich erst vor drei Jahren aus dem Amt verabschiedet, weil lange kein Nachfolger für ihn in Sicht war. Nun wurde er am 7. Oktober völlig unerwartet aus dem Leben gerissen.

Wolfgang Frauendorf, der gerade im April seinen 70. Geburtstag feiern konnte, war von 1990 bis 2019 Gemeindeoberhaupt. „Er hat die Entwicklung unserer Gemeinde Krostitz über Jahrzehnte entscheidend geprägt und war die treibende Kraft bei vielen Projekten, die Krostitz und seine Ortschaften zu einer lebens- und liebenswerten Gemeinde wachsen ließen“, würdigt Nachfolger, Bürgermeister Oliver Kläring (CDU), im Nachruf der Gemeinde die Verdienste des Verstorbenen.

Dessen unermüdlicher Einsatz ist legendär. So wurde immer wieder gern erinnert, dass er gar nicht Bürgermeister werden wollte. In den schnelllebigen Zeiten nach der Wiedervereinigung dachte er noch daran, das Amt nebenberuflich zu führen, wollte Elektromeister im Delitzscher Ziehwerk bleiben. Doch der ganze Mann wurde gebraucht: Bundesstraße und die Erschließung der Gewerbegebiete verfolgte er als die wichtigsten Projekte. In den ersten Jahren war kein Urlaub drin. „Wer da verschlafen hat, der hat das nie wieder aufgeholt“, so sein Credo. Die Gewerbegebiete gehören heute zu den wirtschaftlichen Fundamenten der Gemeinde. Er begleitete die Eingemeindungen, kämpfte erfolgreich für den Erhalt der Oberschule, leitete den Bau der Mehrzweckhalle, die einige Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Amt übergeben wurde.

Kondolenzbuch

Wolfgang Frauendorf hinterlässt seine Ehefrau, einen erwachsenen Sohn und viele andere Begleiter, die ihn als Mensch und Mitstreiter schätzten, die nicht glauben können, dass sie ihm nicht mehr begegnen werden. Alle, die ihrer Verbundenheit mit Wolfgang Frauendorf Ausdruck verleihen wollen, können sich im Kondolenzbuch eintragen, das die Gemeinde im Rathaus, Dübener Straße 1, bis zum 29. Oktober ausgelegt hat.

