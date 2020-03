Krostitz trotzt Corona mit Hilfsplattform und Notverwaltung

Krostitz

„ Krostitz hält zusammen“, so steht’s auf einem Plakat, das Krostitzer an der Bundesstraße 2 aufgespannt haben. Die Gemeinde will den Zusammenhalt mit befördern. „Wir sind dabei ein Netzwerk aufzubauen, das Menschen, die Hilfe geben können, mit denjenigen, die Hilfe brauchen, zusammenbringt“, erklärt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). Es gebe viele Hilfsangebote und erste Nachfragen. Weil gerade die ältere Generation nicht über Facebook & Co. erreichbar ist, wurde das Angebot schriftlich in die Briefkästen zugestellt.

Rathaus geschlossen, aber ansprechbar

„Ich freue mich und bin stolz, dass alle in Krostitz so vernünftig mit den Regelungen und solidarisch miteinander umgehen“, so Kläring. Aktuell werde gerade auch in Krostitz zum Beispiel an der Erweiterung der Notfallbetreuung in den Kitas gearbeitet. Die Tür des Rathauses ist zwar zu, aber es ist nicht geschlossen. Die Mitarbeiter sind telefonisch montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr telefonisch ansprechbar. Nur im Notfall und nach Absprache soll der Bürger direkt in die Verwaltung kommen.

Zudem wurde eine personelle Absicherungsebene installiert. Ein Teil der Besatzung arbeitet im Homeoffice. So soll verhindert werden, dass alle Mitarbeiter in Quarantäne gehen müssen, falls ein Corona-Fall im Rathaus auftreten sollte.

Existenzielle Beschlüsse im Notfall-Modus

Doch die Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag ist abgesagt. Was wird nun aus wichtigen Beschlüssen? Schließlich sollte es um Auftragsvergaben für die Erweiterung der Kita in Hohenossig gehen. Ohne das Votum des Rates würde der Bau ins Stocken geraten. „Das ist existenziell. Wir wollen keinen Verzug riskieren. Wir brauchen die Betreuungsplätze“, so Kläring. In solchen Notfall-Situationen kann im Umlaufverfahren und auf dem Postweg abgestimmt werden. „Das ist nicht allein bei uns so. Das machen jetzt viele Gemeinden.“ Nun bleibe nur zu hoffen, dass die Lieferanten weiter zur Verfügung stehen und das benötigte Material rechtzeitig ankommt.

