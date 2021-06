Krostitz

Kinder wachsen schnell und immer wieder sind die Sachen zu klein. So ähnlich fühlt sich die Situation der Kita-Kapazitäten in der Gemeinde Krostitz an. Es ist gerade ein paar Monate her, dass die Kapazität in Hohenossig um 22 Plätze erweitert wurde. Aber das ist nicht genug. Die Gemeinde will nun auch noch die Kindertagesstätte in Krostitz erweitern. Dafür wird ein Nachbargrundstück gekauft. Auch wenn der aktuelle Preis hoch ist und auch, wenn der Standort vielleicht nicht für immer behalten werden soll.

Lesen Sie auch:

Hohenossig: Kita-Anbau eingeweiht – endlich mehr Platz

Stadtflucht: Von der Leipziger Südvorstadt ins nordsächsische Zschölkau

„1995 war die Tagesstätte für 100 Kinder gebaut worden.“ Im Gemeinderat, wo über den Grundstückskauf entschieden wurde, berichtete Kita-Leiterin Heike Buse aus der Historie. Ein Anbau mit 25 Plätzen war schon sechs Jahre später nötig. Auch der Hort wurde nach und nach an verschiedenen Standorten erweitert. Inzwischen sind in Krostitz insgesamt 274 Plätze für die Betreuung vom Krippen- bis zum Hortalter vorhanden. 30 Erzieherinnen engagiert. Und es reicht immer noch nicht. Im nächsten Jahr sind mehr Hortplätze nötig. Vorerst ist dafür eine Doppelnutzung der Räume der Grundschule beantragt.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ausersehene Grundstück grenzt an die Kita an, ist circa 1400 Quadratmeter groß und soll 250 000 Euro kosten. Dort sollen Räume per Modular-Bausystem geschaffen werden. Aber ist es nicht praktischer, das Geld zu sparen und gleich am anvisierten Schulkampus an der Mehrzweckhalle zu bauen? So der Vorschlag von Gemeinderat Frank Grabsch (CDU). Doch Fördermittel für diesen Neubau sind in den nächsten Jahren nicht in Aussicht und er wäre ohne Fördermittel selbst für die derzeit schuldenfreie Gemeinde nicht zu stemmen, erläuterte Bürgermeister Oliver Kläring (CDU). Ohne die Erweiterung auf dem Nachbar-Areal müssten jedes Jahr neue Lösungen gesucht werden. Der Kaufpreis sei hoch. Aber die Grundstücke seien begehrt und das werde sich absehbar nicht ändern. Die Gemeinde könne wieder verkaufen, wenn tatsächlich anderswo gebaut wird.

Von Heike Liesaus