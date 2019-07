Die Freundschaft zwischen dem nordsächsischen Krostitz und den französischen Gemeinden Allègre, Cèaux und Monlet feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag. Bernard Targette (links) aus Allègre ist das zweite Mal in Krostitz. Andreas Ganz gehört dem Krostitzer und Schkeuditzer Freundeskreis an. Quelle: Mathias Schönknecht