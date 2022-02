Krostitz

Ein weiteres Jahr im Ausnahmezustand. Der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring (39, CDU) erläutert gegenüber der LVZ, was ihn in diesen Zeiten bewegt.

Das Thema ist ebenso unbeliebt wie omnipräsent: Corona. Was macht die Gemeinde gerade jetzt, in Pandemiezeiten, aus?

Ich denke, keiner hätte damit gerechnet, dass uns dieses Thema über einen so langen Zeitraum immer wieder aufs Neue vor Probleme und Herausforderungen stellt. Neben den vielen Impf- und Testangeboten, welche wir glücklicherweise unseren Bürgern in der Gemeinde vor Ort unterbreiten konnten und weiterhin unterbreiten, ist mir momentan in diesem Zusammenhang eine andere Sache wichtig. Wir dürfen uns als Gemeinschaft trotz aller unterschiedlicher Meinungen, welche das Thema Corona mit sich bringt, nicht auseinanderdividieren.

Eine sachliche Diskussion muss immer möglich sein, mit Vernunft und gegenseitigem Respekt. Traurig wäre doch, wenn man sich mit Familie, Freunden, Nachbarn oder guten Bekannten über dieses Thema so verstreitet, dass die Rückkehr zur Normalität nach Corona schnell geschieht, aber die persönlich guten Beziehungen nachhaltig geschädigt sind.

Welche Regelungen des Freistaates hätten Sie sich mit dem aktuellen Erkenntnis-Stand anders und besser gewünscht?

Im Nachhinein ist es immer leicht, Entscheidungen zu kritisieren und bessere Optionen zu präsentieren. Dies möchte ich mir nicht anmaßen. Zu kurzfristige Festlegungen oder Beschlüsse, welche der kommunalen Ebene zur Realisierung innerhalb weniger Tage vorgelegt wurden, waren sicher Punkte, welche wir aus der Bürgermeisterschaft in der Pandemie kritisierten, aber auch auf dem Fuß mit der Landesregierung besprachen.

Was nimmt sich die Gemeinde Krostitz für 2022 vor?

Die Fertigstellung der umfangreichen Dorfstraßensanierung in Mutschlena ist kurz vor Abschluss. Mehrere große Bauprojekte stehen in den Startlöchern beziehungsweise haben bereits begonnen. Die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses in Krensitz, die Sanierung unseres Kurt-Fuchs-Stadions in Krostitz, der Neubau des Bürgerhauses in Priester sowie die Vorbereitungen des Hortneubaus in Krostitz sind neben noch vielen weiteren Projekten die dominierendsten Bauthemen für das Jahr 2022 und zum Teil darüber hinaus.

Zur Person Oliver Kläring (39, CDU) ist seit Oktober 2019 Bürgermeister der Gemeinde Krostitz. Nachdem er im ersten Wahlgang noch fast zehn Prozent hinter dem Spitzenreiter lag, konnte er sich in der Stichwahl, wenn auch knapp, durchsetzen. Der 39-Jährige ist verheiratet, Vater eines Kindes. Bevor er sein Amt antrat, war er als Polizeioberkommissar in Leipzig tätig.

Will Krostitz dabei nach wie vor schuldenfrei bleiben?

Auch hier muss man realistisch sein. Bei den Urkalkulationen vieler Maßnahmen, auf welche sich letztlich auch die Fördermittelhöhen berechneten, konnte der massive Preisanstieg im Baugewerbe der letzten anderthalb Jahre nicht in diesem Ausmaß berücksichtigt werden. Auf Grund der langen Bewilligungsphase von Fördermittelanträgen erfolgten einzelne Kostenkalkulationen bereits vor zwei Jahren. Ob und in welcher Höhe tatsächlich Abweichungen zustandekommen, zeigt sich letztendlich mit den eingereichten Angeboten der bauausführenden Firmen. Zum jetzigen Stand sind wir im Plan und unser Haushalt ist ausgeglichen.

In der Gemeinde Krostitz gab es 2021 einen sehr schmerzlichen Verlust

Das plötzliche und unerwartete Ableben unseres Bürgermeisters a. D. Wolfgang Frauendorf, welchem in Anerkennung seiner Verdienste für unsere Gemeinde im Jahr 2019 die Ehrenbürgerwürde erteilt wurde, war nur schwer zu fassen. Sein Einsatz für unsere Gemeinde bleibt unvergessen.

Worüber haben Sie sich im vorigen Jahr am meisten gefreut?

Ich habe mich unter anderem sehr darüber gefreut, dass wir, gerade in der Zeit, als die Impftermine rar und die Nachfrage extrem hoch war, für unsere Mitbürger mehrere Impfangebote direkt vor Ort in unserer Mehrzweckhalle anbieten konnten. Auch die Testmöglichkeiten wurden rege genutzt und erleichterten sicher dem ein oder anderen den Alltag. Die Abstimmungen mit unseren Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereinen und Feuerwehren waren stets konstruktiv und von hohem gegenseitigem Verständnis geprägt. Gerade in einer so ungewöhnlichen und belastenden Situation wie der Pandemiezeit, freut man sich über verlässliche Partner sowie über das gemeinsame Problembewusstsein.

Von Heike Liesaus