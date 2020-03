Krostitzer Bürgermeister erntet Kritik für Umbau im Rathaus

Krostitz

Am heutigen Montag soll das Krostitzer Rathaus mit Neuerungen in Betrieb gehen. In den vergangenen Wochen war umgebaut und -geräumt worden: Bürgerbüro, Wartezone und Kasse sind nun im Erdgeschoss auf einer Ebene zu finden. Der Bürgermeister ist dafür in die obere Etage gezogen. Doch für seine Kommunikation in dieser Sache musste Bürgermeister Oliver Kläring (CDU), der seit vorigem Oktober im Amt ist, Kritik seitens der Gemeinderäte einstecken. „Wo war die Information darüber? Wo kommen die Mittel dafür her?“, fragte Karin Dudek. „Sie sind auch dafür angetreten, für mehr Transparenz zu sorgen. Da passt das nicht.“ Auch von Frank Grabsch (ebenfalls CDU) kam der Hinweis: „Wir Gemeinderäte werden auch von den Bürgern gefragt, was sich da tut. Das ist nun mal das Zentrum der Gemeinde. Aber wir wussten von nichts.“

Geringer Aufwand

Es habe sich um übertragene Finanzmittel gehandelt. Die in das Projekt investierte Summe sei unter der Schwelle für einen Beschluss im Gemeinderat gewesen, erläuterte Oliver Kläring. Ein Großteil der Arbeit konnte zudem vom Bauhof erledigt werden. Im Bauausschuss sei die Sache zumindest angedeutet worden.

Datenschutz ist verbessert

Das Bürgerbüro sei zum einen renoviert und zum anderen an die Anforderungen des Datenschutz angepasst worden: Trennwände statt der bisherigen Stellwände sind eingezogen. Somit ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern tatsächlich möglich, ohne dass andere Amtsbesucher mithören. Neben Kasse und Bürgerbüro gibt es einen Wartebereich im Erdgeschoss. Auch Fußboden, der schon 20 Jahre lag, musste ausgetauscht und ein Arbeitsbereich für die neue Bauamtsleiterin eingerichtet werden.

Von Heike Liesaus