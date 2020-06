Hohenossig

„Stillstand ist unser Ende“. Der Bus mit diesem Slogan parkt gut sichtbar direkt an der B 2 im Hohenossiger Gewerbegebiet. Die Worte bringen auf den Punkt, wie es dem Busunternehmen „Der Krostitzer“ geht. Der MAN Lion’s Coach sollte am Mittwoch Reisende von ihrer Seine-Flusskreuzfahrt aus Frankreich zurückbringen und am Donnerstag in Richtung Südengland starten. Doch schon seit dem 18. März sind alle Reisen gestrichen. Die Beklebung kam auf die Scheibenfront, als der Bus am 29. April zur Demo nach Dresden fahren sollte, dann war er am 14. Mai und am 27. Mai auch in Berlin im Einsatz. Ansonsten sind die Fahrer in Kurzarbeit Null.

Stundungsanträge statt voller Auftragsbücher

Nur Buchhalterin Anke Brendel und Betriebsleiter Lars Tscheschke sitzen halbtags an ihren gewohnten Plätzen im kleinen Bürogebäude. Alles wirkt hell, freundlich, aufgeräumt. Sorgenfalten kommen in die Gesichter, wenn sie über die Lage und über die Perspektive sprechen. Im Februar saßen sie noch vor den vielen Anfragen und vollen Auftragsbüchern, wussten kaum, wie das alles zu stemmen sein sollte, mit den vorhandenen Mitarbeitern, mit den Bussen.

Jetzt haben sie größtenteils mit Anträgen auf Stundung, Stornierungen und sonstiger unerfreulicher Bürokratie statt Reise-Disposition zu tun. Die Busreisesaison läuft von März bis Ende Oktober. Im Januar und Februar ist Winterloch. Daraus ging es direkt in die Corona-Krise.

Stillstand trotz Lockerungen

Anders als Busunternehmen, die im Linienverkehr unterwegs sind oder selbst Reisen veranstalten, liegt der Schwerpunkt bei „Der Krostitzer“ in den Fahrten für Reiseveranstalter. Und die haben zurzeit nichts zu veranstalten. Ab 6. Juni gab es zwar erneute Lockerungen der Corona-Auflagen, aber der Stillstand hält an. Einer der Gründe: die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Sachsen hat festgelegt, dass die Plätze mit Mund-Nasen-Schutz besetzt werden dürfen, in Sachsen-Anhalt muss zwischen den Familien jeweils eine Reihe Platz bleiben. Thüringen will nur einen Fahrgast auf fünf Quadratmeter. Damit passen nur noch sechs statt 48 Passagiere in den Bus. Das ist nicht nur verwirrend, „sondern eine Katastrophe“, stellt Lars Tscheschke fest. Denn damit sind Reisen zwar nicht verboten, aber eben auch nicht praktikabel. „Der ÖPNV darf fahren, die Bahn darf. Bei uns haben alle bei einer Reise ihre festen Sitzplätze festgelegt. Und wir haben von allen Gästen die Adressen.“

Schadenersatzklage wird angekündigt

Er bezeichnet den Zustand seit dem 18. März als Berufsverbot, der Unternehmen der Branche die Existenzgrundlage nimmt. Und es gibt keine Hilfe. Staatliche Unterstützung gab es nur für Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern. „Der Krostitzer“ hat 25. Es wurden Kredite angeboten, mit „nur“ drei Prozent Zinsen. Aber niemand weiß, wie die zurückgezahlt werden sollten. Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer ( BDO) bezeichnet das Konjunkturpaket der Bundesregierung als völlig unzureichend. Mehr noch gemeinsam mit seinen Landesverbänden kündigt er eine Klage auf Schadensersatz an.

Kein Grund zum Feiern

„Der Krostitzer“-Inhaber Maik Eckinger ist krank zu Hause. Er verkraftet es nicht, zuzusehen, wie unverschuldet ein Lebenswerk den Bach runtergeht und wie seine Mitarbeiter mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen. Eigentlich wären sie jetzt mit den Reisegästen nach Italien, Kroatien, ans Nordkap unterwegs. In diesem Jahr hat das Unternehmen Gründungsjubiläum: 25 Jahre. Das ist nun kein Grund zum Feiern mehr.

„Dabei haben wir gut gewirtschaftet“, betont Betriebsleiter Tscheschke. „Und wir haben eine soziale Verantwortung gegenüber den Kollegen, die alle schon viele Jahre bei uns sind.“ Der Bus mit dem Stillstand-Slogan wird am 17. Juni zur nächsten BDO-Demo nach Berlin fahren.

Von Heike Liesaus