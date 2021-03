Krostitz

Plakate und Kinderschuhe: Auch am Krostitzer Rathaus läuft seit Dienstagabend der stille Protest, mit dem Eltern und Kinder auf die Probleme der Kita- und Schulschließungen aufmerksam machen wollen. „Die Kinder dürfen nicht mehr die Leidtragenden sein in dieser Pandemie. Die Kinder drehen durch: zu, eingeschränkt, offen, eingeschränkt, zu, eingeschränkt, zu – das kann so nicht weiter gehen“, erklärt eine der Mütter.

Lesen Sie auch:

Corona: Hilferufe von Kindern und Jugendlichen nehmen zu

Eilenburg, Delitzsch, Düben: Proteste gegen Schulschließungen gehen weiter

Wege aus der Corona-Krise? Kretschmer ruft nach Ideen – und bekommt viel Kritik

„Als Mutter einfach hilflos“

„Ich selbst habe weinende Kinder gesehen, als sie von der erneuten Schließung erfuhren. Da ist man als Mutter einfach hilflos“, berichtet die Krostitzerin Kathleen Schaaf. „Man hat das Gefühl, sie können nicht mehr einschätzen, warum sie nicht in die Einrichtungen gehen dürfen. Es ist noch gar nicht absehbar, was das mit unseren Kindern macht. Ob nun Eltern systemrelevant sind oder nicht – alle Kinder sind es auf jeden Fall. Wir können unseren Kindern zu Hause gar nicht das vermitteln, was eine Kita oder Schule kann. Auch die Eltern sind müde von den Umständen und das überträgt sich.“ So meldet sich auch ein Vater zu Wort, dessen ein- und vierjährige Söhne derzeit nicht in die Tagesstätte dürfen: „Während die erneute Kta-Schließung für den kleinen bedeutet, dass dieser bei der nächsten Öffnung quasi zum dritten Mal die Eingewöhnung bewältigen muss, kann ich es dem großen nicht mehr erklären, wenn er mit Tränen in den Augen vor mir steht und fragt, warum seine besten Freunde wegen der Notbetreuung alle in den Kindergarten dürfen, nur er nicht. Obwohl er niemanden geschubst, immer auf die Erzieher gehört und den Kleinen beim Anziehen geholfen hat.“

Familien in der Zerreißprobe

Die Doppelbelastung Kinderbetreuung und Homeoffice bringe manche Familien an die Zerreißprobe. „Ich möchte nicht sagen, dass die Corona-Situation klein geredet werden darf, aber es muss einfach irgendwann mal über eine Alternative und Möglichkeiten in eine Art Normalität zurück gesprochen werden“, sagt Kathleen Schaaf.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister fordert neue Herangehensweisen

Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) ließ Plakate, Bilder, Schuhe in dieser Woche vor dem Rathaus stehen. Er habe großes Verständnis für den Unmut, postete er auch auf Facebook. „Neue Herangehensweisen in der Pandemiebekämpfung müssen Ziel der weiteren Wochen und Monate sein.“ Er war gemeinsam mit Amtskolleginnen und -kollegen beim sächsischen Ministerpräsidenten, um dort von der Situation zu berichten.

Von Heike Liesaus