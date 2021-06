Krostitzer Kitas haben netten Unterstützer

Kletzen

Fein säuberlich verpackt lagern die drei Hüpfburgen in der Kletzener Garage, sind immer gut gepflegt und gereinigt. Am Freitag ist es wieder so weit und Uwe Freund gibt eine davon an die Kita ab, damit die Kinder Spaß zu ihrem Kita-Fest haben. Dann entsteht ein riesengroßes Haus, das einen Brand und die Feuerwehr beim Arbeiten zeigt.

Kinderlachen als Lohn

Geld gibt es für die Hüpfburg nicht. Und soll es auch nicht geben. Auch eine Hüpfburg ist eine Facette ehrenamtlichen Engagements: „Die schönste Bezahlung ist das Kinderlächeln“, sagt Uwe Freund. Der Kletzener, der sich im Gemeinderat und auch im rührigen Kletzener Bürgerverein engagiert, unterstützt mit dem unentgeltlichen Hüpfburg-Service inzwischen schon traditionell Feste vor allem der Hohenossiger Kita oder auch mal Aktionen des Bürgervereins.

Manuela und Uwe Freund Quelle: privat/Kita

Zu den Hüpfburgen sind Uwe Freund und seine Frau Manuela über einen Freund gekommen. Sie betrachten die großen Anlagen eher als ein Hobby. Es sind drei gewerbliche Hüpfburgen, also größer und vor allem stabiler als die Hüpfgelegenheiten gebaut, die es so für Otto Normal zu kaufen gibt.

Unterstützung für Kita-Feste

Ob kürzlich mal wieder wie in der Kita im Ortsteil Hohenossig oder nun eben in der Kita Krostitz am Freitag: Uwe Freund gibt die Hüpfburgen gerne ab, kümmert sich um Auf- und Abbau. Was sonst kosten würde, bekommen die Krostitzer Kitas umsonst. „Die Kinder bekommen große Augen und haben jedes Mal einen riesen Spaß“, berichtet eine Hohenossigerin. „Die Kinder können es immer kaum erwarten, dass sie loshüpfen können und sie wissen bestens Bescheid, worauf zu achten ist, stellen zum Beispiel ihre Schuhe beiseite“, erzählt Uwe Freund. Und als es Anfang des Jahres so heftig schneite und der kommunale Winterdienst kaum nachkam mit der Arbeit, hat Uwe Freund einfach so und ungefragt den Kita-Parkplatz vom Schnee befreit. Solche Sachen sind keine große Sache, wertschätzen die Kletzener, dass es ihnen gut geht. Uwe und Manuela Freund, die ihr Auskommen seit 30 Jahren mit ihrem privaten Pflegedienst in Leipzig haben, ist es wichtig, auf diese unkomplizierte Weise auch mal etwas zurückzugeben.

Von Christine Jacob