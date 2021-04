Krostitz

Auf einer kahlen Fläche neben dem mit Betonsteinen gepflasterten Parkplatz an der neuen Mehrzweckhalle in Krostitz machen sich Jugendliche mit Harken zu schaffen. „Wir machen das hier glatt, damit eingesät werden kann“, erklärt Toni Franetzki. Die 16-Jährige gehört zur 9 b aus der benachbarten Oberschule „Am Leinepark“, die sich ein besonderes Projekt vorgenommen hat. Die Schüler und Schülerinnen wollen im Wettbewerb „Beste Neunte“ punkten, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Leipzig auch in diesem Jahr wieder ausgeschrieben hat.

Auf dem etwa 300 Quadratmeter großen Areal soll bald eine Blumenwiese wachsen, die anders als der normale Rasen nebenan, Lebensraum für Schmetterlinge und Insekten zu bieten hat. Ein Insektenhotel soll auch noch gebaut werden, so dass dessen Bewohner gleich zum gedeckten Tisch davor fliegen können. Aber dafür sind die Holzpflöcke gar nicht gedacht, die jetzt erst einmal herangetragen werden. Damit wird die Papierbahn beschwert, die rundum ausgelegt wird, bevor die Blumen-Samen ausgestreut werden. Denn zum Parkplatz hin ist ein Rasenstreifen vorgesehen, der in gewohnter Weise kurz gemäht werden kann.

Kupsaler Blumenwiesen-Samen

Den Blumenwiese-Samen und das Knowhow hat Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) extra vom Kupsaler Karl Koch beschafft. Schließlich haben die Krostitzer mit ihm einen Spezialisten für Wildblumen gleich in der eigenen Gemeinde. Kläring hatte die Aktion in der Schule vorgeschlagen und die 9 b hatte sich schnell für die Idee begeistert. Die härteste Arbeit liegt schon hinter ihnen. Denn, bevor eine Wiese Blumenwiese werden kann, muss sie abgemagert werden. Das heißt, der Grasbewuchs muss abgetragen, Sand eingebracht werden. „Sie hatten schon am Freitag mit Hacke und Spaten losgelegt“, erzählt Klassenlehrerin Birgit Jeschke begeistert. Am Sonnabend ging‘s weiter. Auch die Gemeinde unterstützte mit Technik und Sand. Der Bewuchs soll sich mit den Jahren verdichten. Abgestorbenes soll im Winter stehen bleiben, um aussamen zu können. Es soll frühestens im kommenden Frühjahr gemäht werden.

Beim „Beste Neunte“-Wettbewerb wird nicht allein mit sozialen Aktionen gepunktet, sondern auch mit besseren Noten für Bewerbungszeugnisse. Den besten Klassen winken Geldpreise für die Klassenkasse.

