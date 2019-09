Krostitzer Oberschule hat jetzt Baustelle vor der Tür

Krostitz

Die Parkstraße in Krostitz wird ausgebaut. Die Oberschule „am Leinepark“hat somit die Baustelle direkt vor der Tür. Die Haltestelle für den Schulbus, den Oberschüler von außerhalb benutzten, ist jetzt an den Sportplatz verlagert. Das sollte kein Problem sein. Der Weg ist in fünf Minuten zu Fuß zu bewältigen.

Doch der Großvater einer Schülerin, der seinen Namen und den der Enkelin aber nicht in der Zeitung lesen will, beschwert sich: Die Zeit zwischen Unterrichtsende und Abfahrt sei zu knapp. Das Mädchen habe den Bus mehrfach verpasst. „Es ist beschämend, dass es keine Lösung gibt.“ Dabei hätten sich die Unterrichtszeiten verschoben. Früher ging alles fünf Minuten eher los. Weil aber Busse früh zu knapp ankamen, wurde der Unterrichtsstart verschoben.

Keine Schulbus-Kritik seitens der Eltern

Schulleiterin Karin Dudek kann diesen Einwurf nicht verstehen: „Das müsste sich in den vergangenen Wochen geregelt haben. Wir hatten über die Verlegung informiert. Die Abfahrtszeiten haben wir ausgehängt. Und wir haben Schüler angehalten, auf dem Schulhof zu warten, bis die Zeit heran ist, damit sich nicht 150 Schüler an der Haltestelle am Stadion aufhalten.“ Das funktioniere gut. EinBundesfreiwilligen-Dienstler, der in der Schule hilft, habe die Situation unter Beobachtung. Es habe keine Probleme gegeben. Auch bei der letzten Elternratssitzung sei keine Kritik in dieser Richtung gekommen. „Es kann schon sein, dass anfangs nicht jeder Busfahrer gleich auf dem Schirm hatte, dass am Sportplatz nun die Abfahrtszeiten der Schul-Haltestelle gelten“, vermutet die Schul-Chefin. „Aber das dürfte sich jetzt eingepegelt haben.“

Gute Zusammenarbeit mit Busunternehmen

Die Verschiebung der Anfangszeit wirke sich aber nicht auf den Unterrichtsschluss aus, sondern ist anderweitig ausgeglichen. Falls es tatsächlich Beschwerden gibt, könnten sich die Eltern an die Schulleitung wenden. „Aber auch mit dem Busunternehmen Leupold funktioniert der Kontakt sehr gut. Da wird sogar angerufen, wenn Sachen von Kindern gefunden wurden“, so Dudek.

Die Krostitzer Parkstraße wird derzeit ausgebaut. Quelle: Heike Liesaus

Die Parkstraße bleibt voraussichtlich bis zum 13. Dezember gesperrt. Mit dem Ausbau auf einer Strecke von circa 350 Metern wird nicht allein die Zufahrt zur Oberschule erneuert, sondern das Umfeld der neuen Mehrzweckhalle verbessert. So werden 25 neue Stellplätze entlang der Straße entstehen, informiert das Planungsbüro. Im Vorfeld mussten Bäume gefällt werden, im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen werden nun neue gepflanzt.

Von Heike Liesaus