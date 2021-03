Krostitz

Die Fahrgäste haben es nicht gemerkt: Der Krostitzer Omnibusverkehr Leupold ist seit einem Jahr ein kommunales Unternehmen. Nach wie vor sind die meisten Busse mit dem Slogan „Leupold ist der Bringer“ am Blech unterwegs. Es gibt aber auch schon Exemplare mit der Aufschrift „Nordsachsen bewegt“. Corona sorgte für Geräuscharmut bei der Übernahme. „Wir wollten es natürlich medienwirksam gestalten. Aber selbst der Notartermin konnte nur mit strengen Auflagen stattfinden“, so Holger Klemens, der nun nicht mehr allein Geschäftsführer der landkreiseigenen Omnibusverkehrsgesellschaft Heideland (OVH) ist, sondern in dieser Funktion auch beim Omnibusverkehr Leupold im Impressum steht. Ansonsten: Alle Mitarbeiter und die innerbetrieblichen Strukturen sind geblieben.

Komplett in die Landkreis-Struktur integriert

Die Initiative der Übernahme ging von den Leupolds aus. Über nähere Beweggründe wollte sich die Familie seinerzeit nicht öffentlich äußern. Der Landkreis ging auf das Angebot ein. Der Kreistag stimmte bereits Ende 2019 zu. Dann liefen die Verhandlungen. Im April wurden die Geschäfte übernommen. Aber bereits rückwirkend seit 1. Januar vorigen Jahres firmiert das Unternehmen als Leupold GmbH & Co. KG und ist komplett in die Struktur der Beteiligungsbetriebe des Landkreises integriert.

Neuer Verkehrsleiter

Mit dem Ausscheiden der Inhaber wurde ein neuer Verkehrsleiter gebraucht. Aber Bewerber mit dieser Qualifikation stehen nicht so ohne weiteres zur Verfügung. Deshalb wurde Joachim Hoffmann, der ehemalige Chef der OVH, aus dem Ruhestand geholt. Holger Jadatz, der bereits im Unternehmen arbeitet, absolviert nun die nötigen Seminare und Prüfungen. Er soll dann ab 1. Januar 2022 übernehmen.

Klassenfahrten & Co.

Die Reisebus-Sparte, die ebenfalls zum Krostitzer Unternehmen gehört, wurde vorerst beibehalten. Aber da führte Corona zu Einbrüchen: Ausflüge, Fahrten zu Messen fielen in den vergangenen Monaten größtenteils flach. „Wir wollen diesen Bereich auf den Prüfstand stellen“, erklärt Holger Klemens. Er sieht die Zukunft eher noch bei Klassenfahrten oder Fahrten zum Schwimmunterricht denn bei Urlaubsreise-Angeboten. Es ist nicht zu befürchten, dass deshalb jemand von den 23 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht mehr gebraucht wird: „Wir sind froh über jeden Busfahrer.“

Corona-Auswirkungen

Die Pandemie-Beschränkungen wirken sich ansonsten deutlich auf den Linien-Busverkehr in Nordsachsen aus. Kurzarbeit, Homeoffice, aber vor allem eingeschränkter Schulbetrieb reduzieren die Fahrgastzahlen. Denn 80 Prozent der Passagiere im Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis macht der Schülertransport aus. Deshalb wurde mit Land und Bund verhandelt, der Rettungsschirm 2020 ausgebreitet. Wie es aussieht, ist er auch für 2021 nötig.

Aktuelle Ausschreibungen

Aktuell läuft turnusgemäß die Ausschreibung der Linien. Aber anders als sonst gibt es nun nur noch ein einheitliches Linienbündel. Damit der Busverkehr aus einer Hand und einem Guss organisiert werden kann, wird der gesamte straßengebundene Nahverkehr im Landkreis mit Ausnahme der Straßenbahn grundsätzlich an die OVH vergeben. Zum Unternehmen mit Sitz in Oschatz gehört neben dem bereits vorhandenen Torgauer nun auch der Krostitzer Betriebsteil. Die OVH sucht ihrerseits Subunternehmen, schreibt Linien aus, für die sich Busunternehmen bewerben können „Wir können nicht alles von Torgau, Oschatz und Krostitz aus bedienen“, so Holger Klemens.

Von Heike Liesaus