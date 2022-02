Priester

Der Krostitzer Ortsteil Priester soll einen neuen Jugendclub und Bürgertreff bekommen. Der Baustart ist in Sicht. Der Gemeinderat Krostitz hat der Vergabe des Rohbau-Auftrags an eine Firma aus Lossatal bereits zugestimmt.

Der Neubau soll einen 36 Quadratmeter und einen 21 Quadratmeter großen Raum umfassen, die auch miteinander verbunden werden können. Eine Terrasse soll es geben, Grünfläche ist im Umfeld ebenso vorhanden. Denn der Neubau wird an anderer Stelle entstehen, als der Jugendclub im einstigen Konsum. Der ist jetzt eher ein Schandfleck im Ortszentrum. Er soll abgerissen werden.

Am Sportplatz soll der neue Bürgertreff gebaut werden. Quelle: Heike Liesaus

Als neuer Standort ist der Bolzplatz am Lehelitzer Weg ausersehen. Dieses Umfeld soll bei dieser Gelegenheit auch schöner werden. Beim Kleinprojekte-Wettbewerb der Leader-Region Delitzscher Land hatte eine Gruppe von Jugendlichen aus Priester den mit 2000 Euro dotierten Jugendsonderpreis gewonnen. Dieses Geld soll in die Revitalisierung des Volleyballplatzes neben dem kleinen Fußballplatz fließen. „Das ist gutes bürgerschaftliches Engagement“, lobte Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) diese Initiative. Für die später ausgeschriebenen Aufträge weiterer Gewerke wie Heizung, Lüftung, Sanitär, die Elektro- und Zimmerer-Arbeiten ist er vom Gemeinderat bereits bevollmächtigt, die Aufträge zu vergeben. Denn der wird in diesem Monat nicht zur Sitzung zusammenkommen.

Der alte Jugendclub, der mal der örtliche Konsum war, ist nicht mehr zu erhalten. Quelle: Heike Liesaus

Ursprünglich war noch an eine Sanierung des ehemaligen Konsums am alten Standort gedacht worden, aber letztlich passte der Treff an dieser Stelle, quasi zwischen Straße und Wohnhäusern auch nicht ins Umfeld. Es hätten Schließzeiten festgelegt werden müssen, um die Lärmbelästigung für die Anwohner zu minimieren. Parkplätze gibt es ebenfalls nicht. Das Grundstück am Sportplatz gehört der Gemeinde.

