Krostitz

„Wir haben viel Zeit investiert, einiges probiert und auch den Planer gewechselt. Er hat erstaunlich viel daraus gemacht“, so leitete der amtierende Krostitzer Bürgermeister Frank Grabsch (parteilos) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag den Tagesordnungspunkt „Änderung des Bebauungsplanes Wohngebiet Dorfmark Krostitz“ ein. Das Verfahren war in erster Linie wegen eines Hauses mit vier Wohnungen, für das möglichst schnell Baurecht hergestellt werden soll, in Gang gebracht worden. Allerdings ging es damit nicht allein um das Baufeld dieser kleinen Immobilie, sondern auch um die Fläche zwischen Finkenweg und Oststraße, auf der eine Seniorenwohnanlage sowie weitere Wohnhäuser entstehen könnten.

Bebauungs-Plan zeigt nur Möglichkeiten

Der Bebauungsplan-Entwurf, der dazu im April-Gemeinderat präsentiert wurde, hatte Verwirrung ausgelöst. Dort waren Areale für insgesamt 20 Reihenhäuser ausgewiesen, die für die Seniorenwohnanlage vorgehaltene Fläche war geschrumpft, der bestehende Spielplatz sollte verlagert werden. „Letztlich stellt solch ein Plan nur Möglichkeiten dar, am Ende muss nicht so gebaut werden“, betonte Grabsch. Aber trotzdem wurde die Änderung erneut geändert.

Nun hatte sich Andreas Wolfart vom Hallenser Büro Mensch & Umwelt mit dem Fall beschäftigt, der den neuen Planentwurf vorstellte. Eine Straße soll das Gebiet erschließen und gleichzeitig teilen. Auf der Seite zur Oststraße wäre somit Platz für die Seniorenanlage, es könnten aber ebenso weitere Häuser gebaut werden. Auf der anderen Seite könnten Reihen- oder Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Im zentralen Bereich sollen vier Geschosse erlaubt sein. „Wichtig: Der Spielplatz soll bleiben. Denn er sieht gut aus und ist gut angenommen“, so Wolfart. Es bleibt Platz für 16 Reihenhäuser. Das solle reichen, um den wirtschaftlich weniger attraktiven Bau der Seniorenanlage finanzierbar zu machen.

Investor ist noch nicht gebunden

Dem Bauherrn des Vier-Wohnungs-Hauses im östlichen Zipfel des Gebietes fehle nur noch die Baugenehmigung. Demgegenüber sei die Bindung an den Investor, der Reihenhäuser und Seniorenwohnanlage bauen würde, nicht spruchreif. Der Entwurf für die B-Plan-Änderung wurde mehrheitlich beschlossen. Der Termin für die öffentliche Auslegung im Rathaus, bei der dann jedermann Hinweise abgeben kann, wird noch festgelegt.

Von Heike Liesaus