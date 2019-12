Krostitzer Schule hilft krebskranken Kindern

Krostitz

200 Euro für den Verein Sonnenstrahl: Diese Summe spenden die Schüler der Oberschule „Am Leinepark“ in Krostitz dem in Dresden ansässigen Verein für krebskranke Kinder und Jugendliche. Da kamen verschiedene Aktivitäten zusammen: Die Initiative startete beim traditionellen Schul-Adventsmarkt Ende November. Dabei hatte die neue Musikgruppe mit 23 Sängerinnen, Instrumentalisten und Tänzerinnen ihren Premieren-Auftritt. Sie wollte den Gästen nicht allein ein besonderes Konzert darbieten, sondern es sollte noch einen anderen guten Zweck bekommen.

Lebensgeschichte berührt

„Wir kennen die Lebensgeschichte von Lorenz Klinger und seinen Eltern, Sylvia Klinger und Norbert Strahl aus Dresden. Bei Lorenz wurde mit drei Jahren Leukämie festgestellt. Trotz aller Behandlungen konnte Lorenz den Krebs nicht besiegen und starb mit noch nicht einmal sechs Jahren“, begründet die Musikgruppe ihre Auswahl. „Wir wollen den krebskranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien während der Akuterkrankung und in der Zeit danach helfen und deshalb werden wir die 65 Euro Spendeneinnahmen von unserem Benefizkonzert an den Sonnenstrahl weiterleiten.“

Genial sozial

Aber auch der Schülerrat war von dieser Idee überzeugt. Er legte 135 Euro für die Schulspende dazu. Dieses Geld kam wiederum aus den erarbeiteten Beiträgen des 30-Prozent-Projektes von „genial sozial“. Die Oberschule Krostitz nimmt seit über zehn Jahren an diesem Sozialen Tag in Sachsen teil. Dabei suchen sich die Schüler für einen Tag einen Job. Die Hälfte des erarbeiteten Geldes fließt in Projekte in ärmeren Ländern. 30 Prozent gehen an Sozialprojekte der jeweiligen Schulen oder deren Umfeld, 20 Prozent der Einnahmen fließen in Jugendbildungsarbeit. Die Krostitzer unterstützen nun mit Geldern, die an die Schule zurückflossen, andere. Anlass für Musikgruppe und Schülerrat, sich bei allen Spendern zu bedanken.

Von lis