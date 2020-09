Krostitzer Stadion: Geld für Sanierung ist bewilligt

Krostitz

Die Sanierung des Sportzentrums in Krostitz kommt in Sicht. Die nötigen Fördermittel werden bereitgestellt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Dienstag beschlossen, das Projekt mit 1 113 750 Euro aus dem Sportstättenförderprogramm „ Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu fördern, teilte der CDU-Abgeordnete Marian Wendt mit.

Die Gemeinde Krostitz hatte sich bereits vor zwei Jahren um diese Fördermittel bemüht. Und die entsprechenden Eigenmittel vorgehalten. Doch es konnte nicht allen nordsächsischen Wünschen entsprochen werden. Aber das Förderprogramm wurde fortgesetzt. Das Kurt-Fuchs-Stadion mit Nebengelassen und -plätzen kann nun instandgesetzt werden. Das Projekt muss dennoch den aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Vor zwei Jahren waren auch noch die Außenanlagen an der Mehrzweckhalle im Blick, die aber inzwischen über ein anderes Programm realisiert sind.

Zustand nicht mehr hinnehmbar

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Kurt-Fuchs-Stadion „Es muss wirklich dringend etwas gemacht werden. Es ist in einem Zustand, der nicht mehr hinnehmbar ist. Die Anlage stammt im Wesentlichen aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Einzig der Fußballplatz selbst hat einen sehr guten Zustand“, schätzt Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU) ein. Dort wurde vor einigen Jahren eine Bewässerungsanlage eingebaut. Zuschauertribünen, Spielerkabinen sind sanierungsbedürftig. In der Kritik war vor allem immer wieder die alte „Aschebahn“, die soll endlich zur Tartanbahn werden. Das Sportstättenprogramm fördert 45 Prozent der Kosten. Auch an den maroden, verlassenen Tennisplätzen soll sich etwas ändern. „Wir werden einen sanieren“, kündigt Oliver Kläring an. Der zweite sei Vorbehaltsfläche für ein anderes wichtiges Bauvorhaben.

Die Krostitzer Tennisplätze sind derzeit ohne Nutzer-Verein und deshalb verwahrlost. Quelle: Heike Liesaus

Sportfreundliche Kommune

„In unserer mehrfach ausgezeichneten sportfreundlichen Kommune ist eine Vielzahl unserer Gemeindemitglieder sportlich aktiv, aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus nutzen Bürger das weit gefächerte Sportangebot unserer Vereine“, so der Bürgermeister. Zudem nutzen Krostitzer Grund- und Oberschule die Sportstätten. Die Investition werde also vielen zu Gute kommen. „Ich freue mich, dass sich die Beharrlichkeit bei Fördermittelbeantragung und Abstimmungsgesprächen ausgezahlt hat“, so Kläring. Nun wird auf den offiziellen Zuwendungsbescheid gewartet. Dann könne es in die „scharfe Planungsphase“ gehen. Ende des kommenden Jahres könnten erste Baumaßnahmen starten.

Auf den Förderaufruf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat im Jahr 2018 hatten rund 1300 Städte und Gemeinden ihre Projektideen eingereicht. Damit war das Bundesprogramm mehrfach überzeichnet. Aus Nordsachsen bekam das Sportlerheim Mockrehna 2019 die Förderzusage. Krostitz ging aufgrund des hohen Finanzbedarfs zunächst leer aus, obwohl das Projekt als förderwürdig eingestuft wurde.

Von Heike Liesaus