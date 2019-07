Krostitz

Alles war so gut wie eingetütet und geregelt. Zum 13. Mal hätte im August das Krostitzer Treiben von Veranstalter Sebastian Krabbes im Bierdorf stattfinden sollen. Doch aus dem Fest, das vor vier Jahren aus dem traditionellen keltischen Abend der Berserker in Krostitz hervorging, wird in diesem Jahr wahrscheinlich nichts beziehungsweise es wird nicht dort wie gewohnt auf dem Festplatz stattfinden können. Dafür gibt der Veranstalter der Gemeindeverwaltung die Schuld. Die wiederum will das nicht auf sich sitzen lassen.

Fest geplant

Das für das zweite Augustwochenende geplante Fest stand und steht Wochen vor seinem geplanten Start nach wie vor auf der Kippe. Der Veranstalter Sebastian Krabbes verweist auf eine Absprache mit dem vor wenigen Monaten in Rente gegangenen Krostitzer Bürgermeister Wolfgang Frauendorf ( CDU). Es sei vereinbart gewesen, dass Dorffest als Krostitzer Treiben bis einschließlich 2019 in Zusammenarbeit mit Krabbes als bisherigen Betreiber und im Einklang zu veranstalten. Davon ist in der Gemeindeverwaltung nichts bekannt, eine solche Absprache existiere nicht, heißt es dagegen auf Anfrage.

Streit zwischen Gemeinde und Veranstalter

Im Mai beschloss der Gemeinderat das Fest neu auszuschreiben. Ab 2020 soll das Krostitzer Treiben vom Dorf- zum Gemeindefest werden, etliche Vereine sollen eingebunden werden, die Veranstaltung soll klar geregelt und damit Rechtssicherheit geschaffen werden, letztlich für beide Seiten – für den potenziellen Veranstalter und für die Verwaltung und Gemeinde. Sebastian Krabbes fragte im Eindruck dieses Beschlusses an, den Festplatz in Eigenregie und ohne die Unterstützung der Gemeinde für das Fest zu mieten. Das sei unter anderem mit Verweis auf die noch folgende Ausschreibung für ein neues Fest abgelehnt worden, bedauert der Organisator. Das Ganze sei eine willkürliche Entscheidung, die das Dorffest mit langer Tradition verhindere, bedauert Sebastian Krabbes. Noch hat er die Hoffnung, dass das Krostitzer Treiben in diesem Jahr am Wochenende des 10. August stattfinden wird. Es sind eine private Veranstaltungsfläche direkt an der B 2 und einige finanzielle Unterstützer gefunden worden, die das Krostitzer Treiben 2019 ermöglichen sollen. Hindernis dabei allerdings ist, dass die Naturschutzbehörde die Nutzung der Fläche genehmigen muss. Dies ist bislang noch nicht erfolgt.

Krostitz will Gemeindefest etablieren

Es sei nicht geplant, das Fest sterben zu lassen oder den Krostitzern insgesamt kein Dorffest mehr zu bieten. Im Gegenteil: Es soll ab 2020 ein ordentliches Gemeindefest für die Krostitzer geben – sehr wahrscheinlich aber unter einem anderen Namen als „Krostitzer Treiben“. Der amtierende Bürgermeister Frank Grabsch ( CDU) verweist darauf, dass es in der Vergangenheit mehrere Probleme mit dem Fest gegeben habe – unter anderem mit Securitymangel und schließlich der Polizei. Da es sich bei der Festfläche um ein öffentliches Gelände handle, sei die Gemeinde in der Haftung und daher die Entscheidung gefallen, das Ganze in geordnetere Bahnen zu lenken. Es sei die nachvollziehbare Entscheidung des Gemeinderats, das Fest neu auszuschreiben und auf ordentliche Beine stellen zu wollen. Dabei sei es definitiv nicht darum gegangen, das Fest einzustampfen. Der Veranstalter würde vor allem über das soziale Netzwerk Facebook Dinge verbreiten, die so nicht der Wahrheit entsprechen würden.

„Hallo Krostitzer, Freunde und Unterstützer, wir können nix versprechen, wir geben aber unser Bestes für 2019! Und dies alles auch ohne Unterstützung der Gemeindeverwaltung“, heißt es bei Facebook.

Von Christine Jacob