Krostitzer erinnert an SPD-Gründung vor 30 Jahren

Krostitz

Der Krostitzer Ortsverein der SPD hat mit Hans-Heinrich Deicke ein Gründungsmitglied der Leipziger SPD in seinen Reihen: Der heute 82-jährige Hans-Heinrich Deicke war 1989 noch Einwohner der Pleißestadt und bei den Montagsdemos dabei. Am 7. Oktober erfuhr der Anhänger der SPD in der Bundesrepublik und großer Verehrer von Willy Brandt, dass sich in Schwante bei Berlin die „Sozialdemokratische Partei in der DDR“ (SDP) gegründet hatte. So war er am 7. November 1989 in der Leipziger Reformierten Kirche bei der Wiedergründung der SDP dabei. Zwei Tage später fand in Leipzig-Thekla die Gründungsversammlung des SDP-Ortsvereins „Leipzig-Nordost“ statt. Am selben Abend fiel die Berliner Mauer.

Deicke beruft Runden Tisch ein

Seine erste Aktion als SDP-Mitglied – die SDP wurde im Januatr 1990 in SPD umbenannt – war die Einberufung eines „Runden Tisches“ im Leipziger Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR, in dem er als Ingenieur für Radiochemie beschäftigt war. Dieser organisierte die Ablösung von Institutsleitung und SED-Parteisekretär sowie in geheimer Abstimmung die Befragung der Belegschaft, ob die Leitungskader noch ihr Vertrauen haben.

Langjähriges politisches Engagement

Es war der Beginn seines langjährigen politischen Engagements. Am 7. November 2019 nahm Deicke an der Festveranstaltung „30 Jahre Wiedergründung der SPD Leipzig“ in der Reformierten Kirche teil, wo die Gründungsmitglieder geehrt wurden. „Ohne die machtvolle Leipziger Montagsdemo am 9. Oktober und den Fall der Berliner Mauer gäbe es auch unseren Krostitzer Ortsverein nicht. Ich muss zugeben, ein klein bisschen stolz bin ich darauf, dass ich damals meine Angst überwunden habe und als kleines Rädchen ein wenig dazu beigetragen habe“, so der 82-Jährige, den es besonders freute, dass ihm derKrostitzer Ortsvereineine Zwei-D-Mark-Münze mit dem Konterfei des vierten Bundeskanzlers zum Jubiläum schenkte.

Von lvz