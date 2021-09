Krostitzer unterstützt Aufarbeitung im LKA Niedersachsen

Krostitz

Vor wenigen Tagen hat Waldemar Horster in Krostitz 96. Geburtstag gefeiert. Über einen Besuch freute er sich besonders: Karola Hagemann aus Hannover. Sie ist gemeinsam mit Sven Kohrs Autorin des Buches „Walter Zirpins – Ohne Reue. Der schwarze Fleck des LKA“. Herausgegeben wurde der Band vom Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) anlässlich seines 75-jährigen Bestehens. Forschungsprojekte dazu widmen sich auch dunklen Kapiteln.

Waldemar Horster forscht seit Jahren zum Reichstagsbrand. Gemeinsam mit anderen Passionierten, aber auch mit aktiven Kriminalisten trägt er Material zusammen, das die These der Täterschaft van der Lubbes widerlegt. Er initiierte die „Krostitzer Gruppe“, in die auch die beiden Verfasser des Zirpins-Buches involviert sind, die nun für Kontakt und Unterstützung dankten.

Horster erlebte den Reichstagsbrand 1933 als Kind in Berlin. Er war in den 50er-Jahren Kriminalkommissar in Ostberlin, später in der Region Leipzig leitender Ingenieur im Kraftwerks- und Industrieanlagenbau. Walter Zirpins war 1933 Mitglied der Brandkommission, die den Reichstagsbrand untersuchte. Er vernahm als einer der ersten den Tatverdächtigen. Der Vorwurf: Zirpins fälschte Aussagen, um die These der Alleintäterschaft van der Luppes zu erhärten.

Historisch-kriminalistische Schnittmengen

Hier überschnitten sich Forschungen der Krostitzer Gruppe mit denen im LKA Niedersachsen. Zirpins war bis zur Pensionierung im Kriminaldienst, hatte das LKA ab 1951 vorübergehend geleitet. Das Buch, das auf der LKA-Website herunterzuladen ist, zeige an seinem Beispiel, „wie nationalsozialistisch belastete Personen in der frühen Bundesrepublik wiederum auf hohen Posten agierten und ihre alten Denk- und Handlungsmuster erneut zu implementieren suchten.“

