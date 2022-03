Krostitzerin liest sich mit Tandem-Buch zum Sieg

Krostitz

Die Jury hat entschieden: Tamara Barthel aus der Oberschule „Am Leinepark“ Krostitz ist beste Vorleserin der Region Delitzsch-Eilenburg-Taucha-Schkeuditz. Der Wettbewerb wird jeweils in den 6. Klassen ausgetragen. Die Zwölfjährige gehört somit zu den 555 besten Vorlesern und Vorleserinnen Deutschlands. Diese werden nun auf ihrer jeweiligen Bezirksebene weiter um die Wette lesen.

Die Delitzscher Buchhandlung Engler organisierte erneut den Regionalentscheid des Wettbewerbs des Deutschen Buchhandels, der nun schon zum 63. Mal läuft. Zuvor wurden die sechs Besten in den Schulen der Region ermittelt. Ebenso wie Tamara hatten sich an ihren jeweiligen Schulen an die Spitze gesetzt: Sophie Nupher am Geschwister-Scholl Gymnasium Taucha, Luise Hochmuth am Gymnasium Schkeuditz, Ella Charlotte Schemmel am Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Tony Schmalfuß an der Erasmus-Schmidt-Oberschule Delitzsch und Kilian Amadeus Alexander Peschel im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben.

Der Wettbewerb passte sich den Pandemiebedingungen wie schon im vorigen Jahr an. Um an der nächsten Wettbewerbsstufe teilzunehmen, konnten die Schulsieger ihren Vorlesebeitrag bis zum 10. Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Danach hatte die Jury die Qual der Wahl. Dem Gremium gehören Bibliothekarinnen, eine HTWK-Studentin, eine Lehrerin und ein Buchhändler an, die nun die eingereichten Video-Beiträge zu sichten und zu bewerten hatten.

Mit „Rotem Känguru“ an die Spitze

„Es war wie immer nicht leicht, den besten Vortrag zu ermitteln, waren doch alle Beiträge sehr ansprechend“, so Buchhändler Ingo Engler. Jedes Jurymitglied vergab Punkte. Die meisten sammelte Tamara Barthel aus Krostitz. Sie hatte sich für ihren Beitrag „Ein Fall für das Tandem – Das rote Känguru“ von Martin Moser ausgesucht. Nun muss sie für die nächste Stufe neu aus ihren Lieblingsbüchern auswählen. Nach der Bezirks- und Länderebene führen die Ausscheide bis zum Bundesfinale, das am 21. Juni in Berlin stattfinden wird.

Von Heike Liesaus