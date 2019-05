Delitzsch

Fellmützen, Handschuhe aus Leder, kuschelige Kissen aus Pelz. In Delitzsch kann man das noch in einem Laden kaufen. Mitten in der Delitzscher Altstadt, am Rande des Marktplatzes betreibt Helmut Kulf sein Kürschnerlädchen, ein Fall von Handwerkstradition in Delitzsch. Ob es seinen Beruf noch lange geben wird, mag der bald 65-Jährige aber zu bezweifeln.

Beruf mit schwerem Stand

„Kürschner haben einen schweren Stand“, sagt der Meister seines Fachs. Das Familienunternehmen gibt es seit 1885, er selbst betreibt den Laden seit 1992 in vierter Generation. Lehre, Gesellenzeit und Meisterbrief machte der Handwerker bei der PGH in Delitzsch – ein großer Betrieb mit ebenso langer Tradition wie die der Familie Kulf.

Wo es früher etliche gab, ist Kulf heute der letzte noch ausübende Kürschner in Delitzsch. Eines Tages werde der Beruf vielleicht nicht ganz aussterben, aber sich in irgendeinem anderen Zweig auflösen, glaubt Helmut Kulf. „Unser Handwerk hat keine Lobby, eine Lobby dagegen in Form von Tierschützern gibt es aber zur Genüge.“

Es gibt viel Protest gegen die Pelzverarbeitung, viel Stimmungsmache, viel Verteufeln. „Dabei sind unsere Waren viel nachhaltiger“, sagt der Kürschner. Die Produkte könnten locker 20 Jahre halten, sind langlebig und vielseitig. Felle kann man immer wieder verwenden. Wenn sie zum Beispiel nicht mehr als Schmuck taugen, eignen sie sich als Futtermaterial. Und verarbeitet wird das, was als Überbleibsel der Jagd sonst vergraben oder als Überbleibsel der Fleischproduktion sonst entsorgt werden müsste – nachhaltig daran ist unter anderem, dass eben das ganze Tier verarbeitet wird und die Produkte langlebig sind. Schaf, Lamm, Ziege oder Kaninchen waren erst Thema für den Fleischer und dann Aufgabe auf der Werkbank. Der Kürschner bezieht die Materialien vom Großhändler. Mit der so oft angeprangerten Abschlachtung von Tieren zur Pelzgewinnung haben Kürschner wie Helmut Kulf nichts zu tun. Und auch die sogenannte Schickeria zählt nicht zu ihren Kunden. „Meine Kunden sind ganz normale Leute“, sagt er.

Vor allem Stammkunden kommen

Pelzverarbeitung hatte lange Jahre Tradition in Delitzsch, es gab sogar eine PGH Quelle: Wolfgang Sens

Es sind vor allem Stammkunden, die den kleinen Laden am Leben halten. „Die Stammkunden werden mit mir alt“, sagt der Baldrentner. Doch neuerdings würden immer wieder auch Jüngere nach Accessoires suchen oder alte Pelze umarbeiten lassen. Es sei ein Hoffnungsschimmer, dass sich das Image der Branche trotz aller selbst ernannten Tierschützer wieder bessert. Ganz von der Kürschnerei könne man heute aber kaum leben, weshalb Kulf auch viel Lederwaren restauriert. Aus Idealismus will Helmut Kulf auch nächstes Jahr, wenn er in Rente geht, noch ein bisschen weitermachen.

Wunsch- und nicht Traumberuf

Den Schritt in diesen Beruf hat der 64-Jährige dennoch nie bereut. Ein Traumberuf sei es vielleicht nicht gewesen, erinnert er sich. „Ich bin damit groß geworden, ich habe als Kind mit Fellstücken gespielt“, erinnert sich Helmut Kulf, „und wenn alle in der Familie dieses Handwerk ausüben, dann ist das eben der Beruf für einen.“ Es sei sein Wunschberuf gewesen. Irgendwas anderes zu machen, das kann er sich heute nicht vorstellen. Mit ihm aber endet die Familientradition. Der Sohn hat Elektromonteur gelernt, die Tochter ist Diplom-Sozialpädagogin. Sein Handwerk war nie ihr Traum- oder Wunschberuf. Helmut Kulf kann es verstehen.

Von Christine Jacob