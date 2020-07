Kunden können Delitzscher Konsum-Filiale noch retten

Delitzsch

Es hätte eigentlich schon Schluss sein sollen. Zum 30. Juni 2020 wollte der Konsum seine Filiale in der Halleschen Straße von Delitzsch schließen, weil – so die Unternehmenskommunikation – ein wirtschaftlicher Betrieb am Standort nicht mehr gewährleistet war. Jetzt könnte der Markt noch eine Chance bekommen.

Gute Corona-Folgen

Corona sei Dank: Angesichts der Krise und auf Initiative der Stadtverwaltung sowie auf Bitten vieler Kunden – die Filialfans hatten auch eine Unterschriftensammlung gestartet – wurde dieser Schließungstermin Ende März vorerst ausgesetzt. In den Corona-Spitzenzeiten zeigte sich die Bedeutung des Nahversorgers. In der Konsum-Filiale in der Halleschen Straße wurde wieder sehr gut eingekauft, der Markt wurde wieder für große Einkäufe genutzt. „Es gab insgesamt weniger Kunden, aber höhere Durchschnittsbons“, berichtet Matthias Benz, der Abteilungsleiter Marketingkommunikation beim Konsum.

Die Folge: Es wurde intern noch einmal beraten. Die Filiale kam wieder auf den Prüfstand. Und dort bleibt sie vorerst. Bis 31. Oktober 2020 wird entschieden, ob die Schließung wirklich durchgezogen werden muss oder ob der Markt in der Halleschen Straße nicht doch erhalten bleiben kann. Dabei kommt es auf jeden einzelnen Kunden an.

Kampagne mit Appell

Der Konsum hat jetzt eine kleine Kampagne zur Laden-Rettung gestartet. „Helfen Sie uns, zu bleiben!“, lautet der gut auf Plakaten und Handzetteln sichtbare Appell an die Kunden. Die Filiale könne erhalten bleiben, wenn der durchschnittliche Tagesumsatz eine Höhe von 4500 Euro erreicht werde. Die jüngste Vergangenheit habe gezeigt, dass dies möglich ist, so Matthias Benz. Werde dieses Ziel bis 31. Oktober erreicht, bleibt der Markt erhalten. „Helfen Sie uns zu bleiben und machen Sie diese Filiale zu Ihrer bevorzugten Einkaufsstätte“, so der weitere Appell. „Als Genossenschaft sind wir uns unserem Auftrag als Nahversorger bewusst, daher möchten wir unseren Kunden die Chance geben, mit uns gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Filiale in der Halleschen Straße geöffnet bleiben kann“, erläutert Anja Malek von der Marketingkommunikation.

Indem die Kunden wieder Umsatz wie zu Corona-Spitzenzeiten machen, soll der Konsum in der Halleschen Straße erhalten bleiben. Quelle: Christine Jacob

Vier Monate Zeit

Vier Monate seien eine ausreichend lange Zeit, um die Lage beurteilen zu können, so Kommunikationschef Matthias Benz. Gelingt der Erhalt könne man auch weitersehen, ob der Markt modernisiert wird. Sechs Mitarbeiterinnen sind aktuell in der Halleschen Straße beschäftigt – bei einer Schließung würden sie in andere Märkte versetzt werden müssen. Natürlich wird es vor dem 31. Oktober Zwischenbilanzen geben. „Wir sind optimistisch“, sagt Matthias Benz. Corona habe nicht nur in Delitzsch dafür gesorgt, dass die Menschen wieder mehr in ihrem direkten Wohnumfeld einkauften. Zudem konnte man beobachten, dass sich viele auf eine bewusstere Ernährung mit frischem Obst und Gemüse besonnen haben. Auch der Anteil an Bio-Lebensmitteln in den Einkaufswagen stieg an.

Von Christine Jacob