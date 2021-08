Delitzsch

Unbekannte drangen in der Zeit vom 30. Juli bis 8. August, 9.45 Uhr, gewaltsame in ein aktuell nicht bewohntes Einfamilienhaus in Delitzsch ein. Im Kellerbereich wurden sämtliche Kupferrohre der Heizungsanlage abgetrennt und gestohlen. Der Sachschaden wurde durch den Eigentümer auf einen niedrigen dreistelligen Bereich geschätzt. Der Diebstahlschaden hat einen mittleren vierstelligen Wert, teilt die Polizei mit.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von lvz