Delitzsch

Auf dem Gelände der einstigen Färberei und chemischen Reinigung in der Laueschen Straße läuft derzeit die Grundwassersanierung. Der Tagebausanierer LMBV informiert, dass dazu dort bereits seit einigen Wochen eine Air-Sparging-Anlage, eine Anlage zum Einblasen von Luft in den Boden, in Betrieb gegangen ist. Zig Injektionslanzen pressen Druckluft ins Erdreich. Die Schadstoffe, es sind leicht flüchtige Kohlenwasserstoffe, treten vom Wasser in die Luft über. Diese wird dann aus dem Boden abgesaugt und über Aktivkohlefilter gereinigt.

Chemielager zu DDR-Zeiten

Die Färberei und chemische Reinigung war auf dem Gelände von 1945 bis 1976 in Betrieb. Später wurde das Areal als Chemikalienlager benutzt. Der Boden, die Bodenluft und das Grundwasser wurden mit den chlorierten Kohlenwasserstoffen kontaminiert. Das einstige Industriegelände ist heute in Privatbesitz. Die Anlieger ringsum können Brunnenwasser zum Beispiel nicht nutzen, um in ihren Gärten zu gießen.

Der Boden auf dem einstigen Gewerbegelände ist bereits ausgetauscht. Quelle: LMBV

Grundwasseranstieg

Der Bergbau hat zwar die Kontaminierung nicht verursacht. Doch der Tagebausanierer hat sich der Problematik angenommen, weil nach der Schließung der Tagebaue das Grundwasser angestiegen ist. Das führte nun dazu, dass sich die Schadstoffe im erheblichen Maß im Grundwasser anreicherten.

Boden ist ausgetauscht

Nach den Voruntersuchungen zur Ermittlung des Schadstoffherdes und der Ausbreitung der Kontaminierung waren dann im vorigen Sommer die Sanierungsarbeiten gestartet. Zuerst wurde der Boden ausgetauscht und damit die Hauptschadstoffquelle beseitigt. Nun schließt mit der Grundwassersanierung die nächste Phase an.

Der jeweils aktuelle Sanierungserfolg wird kontinuierlich über Messungen der Bodenluft und ein Grundwassermonitoring überwacht. Es wird damit gerechnet, dass die Air-Sparging-Anlage noch fünf Jahre lang laufen muss. Betrieben wird sie im Auftrag der LMBV von der Züblin Umwelttechnik.

Von Heike Liesaus