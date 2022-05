LVZ-Forum zur Oberbürgermeister-Wahl in Delitzsch

Delitzsch

Was tun gegen den Leerstand in der Innenstadt? Wie geht es beim Dauerstreitthema Freibad in der Elberitzstraße weiter? Und ist es gerechtfertigt, dass die Sanierung der Artur-Becker-Oberschule weiter auf sich warten lässt?

Die Loberstadt steht vor vielen brennenden Zukunftsfragen, die auf den neugewählten Oberbürgermeister zukommen werden. Die OBM-Wahl am 29. Mai wird eine spannende Weichenstellung für die Zukunft der Stadt werden.

Die LVZ-Redaktion in Delitzsch will deshalb schon vor der Wahl bei den Kandidaten nachhaken. Am Montag, dem 16. Mai sind Sie, liebe Leserinnen und Leser ganz herzlich zu unserem Wahlforum der LVZ eingeladen. In verschiedenen Themenkomplexen wird es vor allem um Fragen zur Stadtentwicklung, zum Klimaschutz und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Delitzsch gehen.

Stellen Sie Ihre Leserfragen

Die kostenlose Veranstaltung mit allen demokratischen Kandidaten beginnt um 18.30 Uhr im Hotel Zum Weißen Ross. Die LVZ-Redakteure Mathias Schönknecht und Christine Jacob werden die Talkrunde mit Manfred Wilde (parteilos), Uwe Bernhardt (Freie Wähler) und Jens Müller (parteilos) moderieren. Außerdem möchten wir sehr gern Ihre Leserfragen an die OBM-Bewerber stellen: Schicken Sie uns bitte bis zum 13. Mai Ihre Fragen an die Mailadresse kreiszeitung@lvz.de. Zudem bitten wir aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten um eine schriftliche Anmeldung, wenn Sie beim LVZ-Wahlforum live dabeisein wollen. Schicken Sie uns Ihren Teilnahmewunsch mit Name, Adresse und einer Telefon-Nummer ebenfalls bis 13. Mai an kreiszeitung@lvz.de. Sie erhalten dann eine Teilnahmebestätigung von uns.

Wahlforum im Live-Stream

Das Wahlforum am 16. Mai wird zudem als Live-Stream auf LVZ.de übertragen. Außerdem können sich Interessierte an diesem Abend auch über unseren LVZ-Live-Ticker informieren.

Hinweis in eigener Sache Wir haben uns im Vorfeld der Veranstaltung entschieden, dem OBM-Bewerber Hagen Grell (Initiative „Gemeinsam für Delitzsch“) keine Teilnahme am LVZ-Talk zur Oberbürgermeisterwahl zu ermöglichen. Nach unserer Kenntnis vertritt Grell extreme politische Positionen und Einstellungen, die mit unseren publizistischen Leitlinien zur Wahrung der demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind – so hat Herr Grell den Holocaust relativierende Äußerungen getätigt.

Von LVZ