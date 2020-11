Kreuma

Malte Bauer ist ein viel beschäftigter Mann. Sein Hofgut in Kreuma wirkt gleichermaßen wie ein Herstellungsbetrieb und ein Erlebnisdorf. In dem Rackwitzer Ortsteil betreibt der 48-Jährige nicht nur biologisch-dynamischen Landbau, er bietet auch Ferienwohnungen an, richtet in einer großen Scheune Hochzeiten aus und verkauft seine Waren im eigenen Hofladen sowie über die Online-Plattform Marktschwärmer. Dazu kommen eine Gärtnerei, die Bio-Bäckerei, mehrere Gewächshäuser und drei Hektar Land.

Das Hofgut, das vor etwa eineinhalb Jahren aus dem 2006 gegründeten Lobacher Hof hervorging, soll ein kleiner Betrieb werden, der für alle Leute offen steht, sagt Bauer. Schon jetzt kommen regelmäßig Klassen an der Dorfstraße 29 vorbei oder Schulen beteiligen sich an Bauernhoffahrten. Denn seit Kurzem ist der Betrieb auch für das Projekt der Berliner Sarah Wiener Stiftung ein Ziel.

Zu den zwei Schweinen, Hühnern und Lämmern sollen bald auch Rinder auf dem Hofgut Kreuma leben. Quelle: Mathias Schönknecht

Vom Geben und Nehmen

Nachhaltigkeit bedeutet für den Bio-Bauern, „dass man auf alles achtgibt“, sagt Bauer. „Dass ich den Boden aufbaue und gleichzeitig die Tierwelt im Blick habe – und sie schütze“, fasst er grob zusammen. „Natürlich“, sagt er, „wenn ich in die Natur eingreife, zerstöre ich sie auch.“ Doch wenn er etwas als Landwirt kaputt mache, könne er gleichzeitig auch etwas mit Mehrwert schaffen. Er könne beispielsweise dafür sorgen, dass Schmetterlinge und Feldhamster mehr Platz bekommen und ihnen Rückzugsorte zur Verfügung stellen. „Natürlich fressen sie mir dann auch den Salat weg“, sagt Bauer. „Aber ich habe etwas zerstört und gebe etwas zurück.“

Ein weiterer Punkt für Malte Bauer ist der Einsatz von samenfesten Saatgut anstelle von Hybriden. Letztere sorgen dafür, dass beispielsweise die Tomaten am Strauch alle gleich rot, alle gleich groß sind. Die Möhre wie die Möhre neben ihr aussieht. Bei Hybridsaatgut wurden Elternlinien über Generationen reinerbig gemacht. Sie geben Eigenschaften wie Farbe und Resistenz weiter. Nachteil: Sie können nur einmal ausgesät werden, verlieren bei der Nachzucht ihre Anlagen. Bringen dafür aber dieses eine Mal einen kalkulierbaren Ertrag.

Das Gesicht hinter dem Gemüse

Samenfeste Saat zeichne sich dagegen durch eine hohe Genvielfalt aus und könne dadurch schneller auf Wetterextreme reagieren, sagt Bauer. Zudem können sie nachgezüchtet werden. Die Ökopflanze müsse sich dem Klima der Region anpassen können, durch ihre Wurzeln möglichst viele Nährstoffe aus dem Boden gewinnen und mit viel Laub das Unkraut unterdrücken und gegen Krankheiten resistent sein, so dass keine zusätzlichen Mittel eingesetzt werden müssten. Denn Ziel sei, nur so viel anzubauen, wie Boden und Klima zur Verfügung stellen, sagt Bauer.

Dazu gehört dann einfach, dass eine Gurke schon einmal krumm ist und das nächste Mal wieder gerade. Das setze jedoch eine hohe Wertschätzung der Kunden voraus. In Discountern kommt die gleiche Ware aus einer gesichtslosen Produktion. Die Erwartung daran ist, dass das Gemüse perfekt sein muss. Ein kleiner Schaden gilt als Ausschlusskriterium, sagt Bauer. Denn zu großen Betrieben haben Kunden keinen Bezug. Wenn sie aber wissen, wo das Gemüse herkommt, wer es aussät und einbringt, entstehe eine Beziehung. Nach diesem Prinzip wachsen auf den Feldern und in den Gewächshäusern beispielsweise Fenchel, Rote Beete, Möhren, Gurken, Süßkartoffeln, Kürbisse, Sellerie, Kräuter und Kopfsalat.

Malte Bauer bei der Arbeit: auf den Feldern und in den Gewächshäusern wachsen beispielsweise Fenchel, Rote Beete, Möhren, Gurken, Süßkartoffeln, Kürbisse, Sellerie, Kräuter und Kopfsalat. Quelle: Mathias Schönknecht

Die Verträglichkeit der Rinder

Für die kommenden Jahre hat Malte Bauer eine Vision: Er möchte auf seinem Hofgut eine Kreislauflandwirtschaft etablieren. Um Ressourcen und damit die Umwelt zu schonen, gehören auch kurze Transportwege, sagt er. Das Credo: „Wo der Mensch lebt, sollte er sich ernähren können.“ Zu den Hühnern, Lämmern, und den zwei Schweinen sollen Ziegen oder Rinder kommen. Denn bei Wiederkäuern sei es so, dass alles, was die Tiere verdauen, für den Boden als Düngung sehr verträglich ist. Auch wenn es immer auf die richtige Dosierung ankomme, sagt Bauer.

Zum Hofgut-Team gehören neben dem Eigentümer zehn Mitarbeiter, darunter ein Bäcker, ein Gärtner, ein Auszubildender und Praktikanten.

