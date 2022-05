Wahl zum OBM - LVZ-Wahlforum in Delitzsch: So melden Sie sich an

Am 29. Mai wird in Delitzsch ein neuer Oberbürgermeister gewählt – zuvor lädt die LVZ am 16. Mai zum Wahl-Talk mit den OBM-Kandidaten ins Hotel Zum Weißen Ross ein. Leserinnen und Leser können sich ab sofort anmelden. So funktioniert es.