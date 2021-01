Ländlich heißt unterversorgt? Das Beispiel Zwochau

Zwochau

Volksbank, Konsum, Arzt – im Bereich Dienstleistungen gehen auf dem Land die Lichter aus. Zwochau steht in der Region um Delitzsch für diese Entwicklung exemplarisch, obwohl die Einwohnerzahl des Wiedemarer Ortsteils seit zwei Jahren wieder steigt.

Ein Lebensmittelmarkt für 17 Ortsteile

Laut Dorfumbauplan der Gemeinde Wiedemar aus dem Jahr 2017 verfügt Zwochau im Punkt Grundversorgung über eine Arztpraxis, Einzelhandel und Dienstleistungen. In der Stärken-und-Schwächen-Analyse wird Zwochau im Punkt Daseinsvorsorge unter Stärken als Versorgungs-Infrastruktur genannt. Das langfristig angelegte Papier ist allerdings spätestens seit diesem Jahr in einigen Bereichen überholt.

Anzeige

Die Filiale der Leipziger Konsum-Genossenschaft ist seit Anfang 2019 geschlossen. Das Objekt in der Leipziger Straße hat mittlerweile den Eigentümer gewechselt. Quelle: Wolfgang Sens

Die Entwicklung begann bereits 2018, im gleichen Jahr, in dem der Ortsteil nach vielen Jahren Stagnation im Bereich Einwohnerzahl wieder zuzulegen begann. Trotz diesen sich bereits abzeichnenden Trends, schlossen zwei zentrale Einrichtungen an der Leipziger Straße – die Filiale der Leipziger Konsum-Genossenschaft und die Nebenstelle einer Radefelder Ärztin. Seither hat die Flächenkommune Wiedemar keinen Mediziner mehr in den eigenen 17 Ortsteilen. Mit der Filialschließung der Delitzscher Volksbank gibt es zudem seit 1. Januar keine permanente Bargeldversorgung mehr in der Kommune. Einen Lebensmittelmarkt gibt es nur noch im Ortsteil Wiedemar.

Lesen Sie auch

Lage Zwochau Der Wiedemarer Ortsteil Zwochau liegt im südöstlichen Teil der Gemeinde und direkt an der Staatsstraße 2. In etwa fünf Kilometer Entfernung befindet sich eine Autobahnauffahrt auf die A 9, etwa sechs Kilometer entfernt eine auf die A 14. Bis ins Leipziger Zentrum sind es etwa 25 Kilometer, bis ins Delitzscher etwa 10 Kilometer.

Begründet wurde die Schließung der Konsum-Filiale beispielsweise damit, dass sich die Filiale in Zwochau im Vergleich zum übrigen Konsum-Netz seit längerem unterdurchschnittlich entwickelt hatte und erhebliche Investitionen in Technik und Ausstattung notwendig gewesen wären. Auch die Ärztin argumentierte mit dem Zustand des Gebäudes, das nicht mehr die baulichen Voraussetzungen für eine Praxis hatte. Seither bleibt den Zwochauern nur die nächstgelegene Arztpraxis im fünf Kilometer entfernten Radefeld (Stadt Schkeuditz).

Die Redaktion blickt zurück Das ist diese Woche in Leipzig und der Region passiert. Die LVZ ordnet ein. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Umbauplan ist noch in anderen Punkten überholt: Vor beinah vier Jahren waren die Wohngebiete „An der Mühle“ und „An der Gartenstraße“ in Zwochau noch in Planung. Mittlerweile sind diese zu großen Teilen bebaut. Die Folge: Die Einwohnerzahl stieg mit dem vermehrten Zuzug. Mit 24 Personen mehr im Vergleich zum Jahresanfang brachte es der Ortsteil im Jahr 2020 auf den größten Zuwachs. Mittlerweile leben 928 Menschen in Zwochau, 2018 waren es noch 889.

Der Unterschied zu vergleichbaren Orten

Zudem gibt es seit mehr als 15 Jahren in Zwochau eine Grundschule in freier Trägerschaft. Dazu kommt eine Zahnarztpraxis, eine Kindertagesstätte und der Hort, zwei gastronomische Betriebe, aktive Kirchengemeinden, ein Begegnungszentrum und Vereine. Was jedoch nun fehlt ist eine Versorgungsinfrastruktur direkt im Ort.

Seit Jahresbeginn ist die Volksbank-Filiale in der Baltzerstraße dicht. Zukunft ungewiss. Quelle: Wolfgang Sens

Das unterscheidet Zwochau im Wesentlichen von den Orten Löbnitz und Krostitz, aus denen sich die Volksbank Delitzsch ebenfalls zurückziehen will oder bereits hat. Die Orte weisen weiterhin eine medizinische Versorgung mit Ärzten, Apotheken, Physiotherapien und Verkaufseinrichtungen auf. Eine Fahrt in die nächste Stadt oder Gemeinde war bisher nicht notwendig, um alltägliche Besorgungen zu erledigen.

Von Mathias Schönknecht