Lagerhalle in Mutschlena durch Brand zerstört

Mutschlena

In der Nacht zum Mittwoch wurden die Feuerwehren rings um den Krostitzer Ortsteil Mutschlena gegen 3 Uhr alarmiert, weil eine Lagerhalle am Dorfrand in Flammen stand. Als die Kräfte eintrafen, war das Gebäude, in dem Holz lagerte und auch bearbeitet wurde, nicht mehr zu retten. Das Dach war bereits eingestürzt und eine der Mauern umgefallen. Das Feuer musste bereits lange vorher entstanden sein. Die Halle wurde vollständig zerstört.

Die Kameraden der Feuerwehr bekämpfen den Brand. Quelle: Feuerwehr Eilenburg

Die Drehleiter, die mit der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg heranbeordert worden war, konnte da auch nicht mehr helfen. Zum Brand waren außerdem die Kräfte der Feuerwehren aus Krostitz, Priester-Kupsal, Krensitz und Kospa-Pressen herbeigeeilt. Personen waren bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Von lis