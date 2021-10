Delitzsch

Eine große Lagerhalle hat am Freitag gegen 17.30 Uhr in Delitzsch gebrannt. In dem Gebäude befanden sich Strohballen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilt. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang nicht bekannt. Die Halle wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot