Laikas in Delitzsch: Lukas Wittwer trainiert Schlittenhunde in Nordsachsen

Es waren perfekte Bedingungen. Durch den Wintereinbruch vor zwei Wochen mit teils über 30 Zentimeter Schnee boten sich für Lukas Wittwer und seinen russischen Laikas beste Trainingsbedingungen. Der 22-jährige Delitzscher trainiert aber auch über das restliche Jahr und ohne Schnee mit seinen bewegungsfreudigen Tieren.

Laufen, laufen, laufen

Sie wollen körperlich aber auch mental gefordert werden, sagt Lukas Wittwer über seine Hunde. Das Hobby nimmt viel Zeit in Anspruch und kann nicht einfach wie ein Motorrad in die Ecke gestellt werden, wenn man einmal keine Lust darauf hat, sagt Wittwer, der hauptberuflich bei der Wohnungsgesellschaft Delitzsch (WGD) arbeitet.

Auch ohne Schnee unterwegs: Lukas Wittwer aus Schenkenberg mit seinen Hunden. Quelle: Alexander Prautzsch/Archiv

Doch das ist auch gar nicht notwendig. Denn der junge Delitzscher wusste genau, auf was er sich einlässt. Er sei mit den Hunden aufgewachsen, erzählt er. Durch Bekannte in Quering (Gemeinde Wiedemar) sei er früh mit den Tieren und der Rasse in Kontakt gekommen. Laikas wurden in Russland gezüchtet, um sie vielseitig einzusetzen, erzählt Wittwer. Beispielsweise als Wach- oder eben auch als Schlittenhund.

Trainiert wird ab Temperaturen unter 15 Grad

Nun hat Wittwer seine eigenen sechs Hunde dieser Rasse. Auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück im Delitzscher Stadtteil Schenkenberg haben die Tiere genügend Platz. Wenn kein Schnee liegt, spannt er die Tiere vor eine Metallkonstruktion. Es sei dann ein Schlitten auf Rädern, sagt Wittwer.

Auch wenn es nur ein Hobby ist, kann es ernst werden. Denn das Gespann nimmt im Jahr an bis zu drei Wettkämpfen teil. Von September bis März, manchmal bis in den April, geht es dann quer durch Deutschland. In der restlichen Zeit, sobald das Thermometer unter 15 Grad Celsius anzeigt, wird trainiert, sagt Wittwer. Dann werden Strecken bis zu 20 Kilometer zurückgelegt. Liegen die Temperaturen höher, heißt es spazieren oder baden gehen. Stillstand gibt es nur selten.

