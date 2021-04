Zschölkau

Matschie ist ein Kuschelhuhn. Der vierjährige Richard kann es in den Arm nehmen. Deshalb ist das Federtier mit dem Sehfehler das einzige in der Hühnerschar, das bisher einen Namen bekam. Die Hühner wohnen aber auch erst seit anderthalb Monaten im kleinen umgebauten Bauwagen auf dem Grundstück der Lemkes. Die kleine Familie ist vor vier Jahren aus der Leipziger Südvorstadt ins ländliche Zschölkau gezogen. „Ich wollte immer Hühner haben“, sagt Papa Stefan Lemke. Ein Grund für die Flucht aus der Stadt. Aber warum ausgerechnet Zschölkau?

Lesen Sie auch:

Immobilien verteuern sich trotz Corona-Krise kräftig

Rettung für das Sachsenhuhn – Seltene Rasse wird in Oberlausitz gezüchtet

Delitzscher Immobilienmarkt ist wie ausverkauft

Neues Wohngebiet in Krensitz wächst

Von Leipzig aufs Dorf: Sehnsucht nach dem Landleben

Zschölkau, das ist ein Ortsteil von Krostitz, nicht weit von der Bundesstraße 2 entfernt. Zschölkau hat ein Wirtshaus und wenn an kulturelles Leben zu denken ist, dann geht es um das kleine Dorffest, das von der aktiven Feuerwehrgruppe organisiert wird. Der Kontrast zur Südvorstadt scheint doch recht groß.

„Ja, wir haben das schon gelebt. Den täglichen Einkauf gleich um die Ecke. Die Auswahl zwischen mehreren Restaurants oder Döner-Läden. Aber die Sehnsucht nach dem Landleben war auch da“, stellt Stefan Lemke fest. „Und man wird auch älter und reifer“, ergänzt die 34-jährige Sarah Lemke lachend. Weil es bereits Verwandtschaft und Freunde in der Ecke gab, wurde rund um Rackwitz nach einem Eigenheim gesucht.

Ferientipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Morgen in den Ferien gegen 9 Uhr Empfehlungen für die Freizeitgestaltung erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zschölkau bei Leipzig: Abwechslungsreiche Nachbarschaft

Zschölkau ist da nicht weit. Doch Zschölkau ist Land, aber nicht Bullerbü. In der Straße der Lemkes finden sich alte und neue Eigenheime, ein Gehege, in dem Lamas gehalten werden, aber ebenso Gewerbebetriebe. Selbst der Garten der Lemkes grenzt an die Betonfassade einer Industriehalle aus DDR-Zeiten. Die wird aber als Lager genutzt und ist damit geräuscharm. Eine Nachbarschaft, mit der die sich Familie gut arrangieren kann.

Eigenheime im Leipziger Umland: Angespannter Grundstücksmarkt

„Als wir gesucht haben, war die Lage auf dem Grundstücksmarkt noch nicht ganz so angespannt wie heute. Inzwischen ist der Bodenrichtwert noch um einiges gestiegen. Aber es steckt auch jede Menge Eigenleistung drin“, erzählt Stefan Lemke. Die war beim Abriss gefragt. Das Grundstück musste erst einmal baureif gemacht werden. Es stand ein sanierungsbedürftiges Haus dort, das nicht erhaltenswert war. Es war einiges an Schutt wegzuräumen. „Wir hätten auch gern mehr als die beiden alten Obstbäume erhalten“, zeigt der 35-jährige Familienvater. Doch auch der vorhandene Baumbestand hatte sein Lebensende erreicht. Nun ist erstmal alles eben, grünt Rasen. Das soll nicht so bleiben. Das Hochbeet mit den Kräutern an der Terrasse, die Hühner sind erste Schritte. Gartenerfahrung haben sie vom Kleingarten in der Südvorstadt. Aber der war eine Viertelstunde mit dem Rad von der Wohnung entfernt. Das nervte ein bisschen. Nun liegt er vorm Wohnzimmer.

Eigenheime im Leipziger Umland: Viel Land, aber kein Bullerbü

Aber was ist mit den kleinen alten Nebengebäude an der Grundstücksgrenze? Die sollen tatsächlich noch hergerichtet werden. „Ja, ich habe auch noch so ein merkwürdiges Hobby“, stellt Stefan Lemke fest. Er schlachtet, kann Wurst machen. Das hat er gemeinsam mit einem Freund bereits öfter praktiziert. Selbst ein Gastronom wurde mit den Ergebnissen versorgt.

„Verkehrstechnisch ist es hier viel besser“, wird als ein weiteres Zschölkau-Plus genannt. Die nervenaufreibende Suche nach dem Parkplatz in der Südvorstadt, die oft genug mit einer knöllchenträchtigen Notlösung endete, ist nur noch Erinnerung. 20 Minuten braucht Arzthelferin Sarah Lemke für ihren Arbeitsweg nach Gohlis und damit genauso viel Zeit, wie einst aus der Südvorstadt. Stefan Lemke ist als Betriebsleiter eines Dienstleisters für Kliniken ohnehin in verschiedenen Richtungen unterwegs.

Wohnen in der Region Leipzig: Infrastruktur muss stimmen

Bauland im Leipziger Speckgürtel ist inzwischen erdenklich knapp, auch in der Gemeinde Krostitz. Und fast ist es Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) recht, dass nicht alle Erschließungsprojekte privater Investoren sofort vorankommen: „Denn die Infrastruktur muss mitwachsen.“ Der im September eingeweihte Anbau der Kita im Ortsteil Hohenossig, der rund 20 Plätze mehr brachte, ist zum Bespiel schon wieder ausgebucht. Richard, der genau diese Einrichtung besucht, interessiert das weniger. Er zählt die Namen der vielen Freunde auf, die er aus dem Kindergarten kennt, berichtet vom neuen Turnraum. Und im Sommer soll die bisher zehnköpfige Hühnerschar im Garten der Lemkes auf 15 Exemplare wachsen.

Von Heike Liesaus